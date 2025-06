Leire Díez: «La UCO y Balas no van contra el PSOE, no he visto irregularidades»

Leire Díez (Portugalete, 1975), la periodista y ahora ex militante del PSOE que ha estado en el centro del huracán por los audios filtrados de conversaciones con presuntos implicados en la trama de hidrocarburos, concede una entrevista exclusiva a Eduardo Inda en los estudios de OKDIARIO, donde se muestra tranquila y muy firme pese a reconocer haber vivido «la peor semana de su vida».

Durante la entrevista, Leire Díez niega categóricamente la existencia de una «UCO patriótica», desmarcándose de las acusaciones que apuntaban a una supuesta actuación sesgada del órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil que actualmente investiga la corrupción dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.

«No tengo elementos para saber que hay una UCO patriótica. En absoluto», declara la periodista, quien también evitó reafirmarse en el término «camorra» que había utilizado en las conversaciones filtradas para referirse a sectores de la Guardia Civil.

En uno de los momentos más reveladores de la entrevista, Díez reconoce no haber encontrado aún esos «cuatro documentos» cruciales que, según las conversaciones filtradas, necesitaba para sustentar sus investigaciones contra la UCO.

A pesar de mostrarse serena durante la conversación, la periodista admitió sin ambages que ha atravesado «la peor semana de su vida» debido a la exposición mediática y las consecuencias personales derivadas de la filtración de los audios. «Esta semana ha sido la más dura de mi vida, con mucha diferencia, porque yo no estoy acostumbrada a estar en este foco. Y no lo quiero», confiesa Leire Díez. Lamenta haber recibido amenazas e insultos constantes que la han obligado a cambiar su número de teléfono y pedir escolta.

«Balas es un funcionario ejemplar»

Tras su comparecencia pública este miércoles sin preguntas, la ex militante del PSOE ha visitado este periódico y ha aclarado los audios publicados. Defiende la profesionalidad del teniente coronel Antonio Balas y sostiene que no tiene nada en su contra. Asegura que no quiere a nadie muerto: «Ni entre comillas, ni muerte civil, ni nada. Que yo soy vasca y no quiero a nadie muerto».

La ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez ha ido más allá al afirmar que «Balas es un señor que hace su trabajo, es un funcionario ejemplar». «No le conozco personalmente», ha reconocido.

Sus declaraciones contratan con los audios filtrados en los que se escucha a Leire Díez referirse a sectores de la Guardia Civil como «camorra» y plantear estrategias para neutralizar investigaciones judiciales. «Mi absoluto reconocimiento y admiración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se han publicado manipulaciones dirigidas», ha asegurado. Explica: «En ese encuentro todos íbamos de farol».

«Todos íbamos de farol»

La periodista vasca ha explicado en los estudios de OKDIARIO que los audios corresponden a una conversación más larga; faltan 18 minutos en los que dice: «Nosotros estamos escuchando lo que él dice», en referencia al empresario imputado Alejandro Hamlyn, uno de los interlocutores grabados.

«No se ha publicado el vídeo del encuentro, porque sí se estaba grabando en vídeo. Se vería así que durante 18 minutos nosotros estamos escuchando lo que él dice. Eso es manipulación», ha lamentado. Víctor de Aldama dijo que era «una trampa» contra nosotros.

«Aldama me ha amenazado»

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ha llegado cuando Díez ha relatado el episodio vivido con Víctor de Aldama tras su declaración en los juzgados. «Cuando estaba terminando la declaración, ha aparecido Aldama. No estaba invitado y se ha acercado violentamente», ha explicado la periodista.

«No le conozco de nada. Cuando le he visto he pensado que no podía ser él y que sería otra persona», ha continuado. «Cuando salía de la sala me ha amenazado diciendo que Te vas a arrepentir. Ha sido un momento de intimidación y acoso», ha denunciado visiblemente emocionada.

Díez ha descrito a un Aldama este miércoles fuera de control en su conversación con OKDIARIO: «No sé por qué está nervioso Aldama, no sé, pero ha perdido los papeles. No lo hace una persona en sus cabales».

La ex militante del PSOE ha defendido su trabajo periodístico de los últimos años, centrado en lo que denomina «funcionamiento anormal del Estado de derecho». «Durante mucho tiempo he investigado lo que se ha llamado, cloacas, policía patriótica… que es un funcionamiento anormal del Estado de derecho», ha explicado.

En los últimos meses se ha centrado en «el tema hidrocarburos y también vinculado a un anormal funcionamiento del estado de derecho, de algunas piezas». Este trabajo, desarrollado junto al empresario Javier Pérez Dolset durante seis años, la ha llevado a entregar documentación en la sede del PSOE en Ferraz. «Estoy orgullosa de mi trabajo escuchando a multitud de víctimas del mal funcionamiento del Estado de derecho», agrega.

Sobre los 6.000 folios entregados en Ferraz ha dicho: «Son investigaciones judiciales. Mucha documentación. Una parte de la investigación en el caso hidrocarburos».

«No soy fontanera»

La periodista se ha mostrado especialmente contundente al rechazar cualquier papel de intermediaria política: «No he sido la fontanera de nadie, ni lo he sido ni lo voy a ser. Soy crítica con todo el mundo, tal como saben quienes me conocen».

El escándalo que rodea a Leire Díez se enmarca en la crisis judicial que atraviesa el PSOE, con varios casos abiertos que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez. La trama de los hidrocarburos, el caso Koldo, el caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez, entre otros, han colocado al Gobierno en una situación de máxima tensión política.

Díez fue subdirectora de Relaciones Institucionales de Correos hasta hace 15 meses, cuando abandonó el cargo. Su perfil de militante socialista histórica y su posterior dedicación al periodismo de investigación ofreciendo en privado pactos con la Fiscalía le han situado en el centro del actual panorama político.

Pese a las circunstancias, Leire Díez mantiene la esperanza de reintegrarse en el partido del que se dio de baja voluntariamente. «Espero volver al PSOE. Ahora no es mi prioridad», confiesa a OKDIARIO.