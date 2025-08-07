Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 6 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 366 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo María no ha dudado un solo segundo en hacer saber a Andrés todos los detalles sobre la relación de Begoña y Gabriel, que ya se ha oficializado. Gabriel, mientras tanto, hace todo lo que está en su mano para ganarse la aprobación de Julia en su nueva relación. Gema, por su parte, tiene sospechas de que Teo ha robado dinero a Luz.

Lejos de que todo quede ahí, Irene ha podido ver cómo don Pedro hace hasta lo imposible por enmendar las cosas con Cristina, mientras que Marta parece no tener ni idea de cómo posicionarse respecto al tema del reparto de beneficios del perfume. Es evidente que la situación es tremendamente tensa, a la par que delicada. Manuela, por su parte, se muestra profundamente arrepentida por haber herido los sentimientos de Gaspar, mientras que Chema regresa, finalmente, de París. Por si fuera poco, los espectadores de esta serie han sido testigos de cómo Gabriel aprovecha la ocasión que se le ha presentado para involucrar a Marta en sus sospechas sobre Gabriel. Andrés se siente al límite por todo lo que está viviendo. Tanto es así que, movido por los celos, acaba siendo protagonista de un inesperado y tenso encontronazo no solamente con Gabriel, sino también con Begoña.

¿Qué sucede en el capítulo 367 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 7 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, tras la discusión con Andrés, Gabriel no ha dudado un solo segundo en pedir explicaciones a Cristina. Por si fuera poco, el hombre ya tiene la clave para poder despejar sus dudas respecto a su culpabilidad en el robo de la patente: va a usar un chivo expiatorio.

Lejos de que todo quede ahí, Begoña se muestra preocupada por lo ocurrido entre Andrés y Gabriel. Joaquín y Gema no tienen ni la menor idea de qué hacer con el comportamiento de Teo, mientras que Raúl descubre que el joven sufre acoso en el colegio. Así pues, le pide que se lo cuente tanto a Joaquín como a Gema.

Don Pedro no duda en lanzar una advertencia a Irene, haciéndole saber que Damián continúa profundamente enamorado de Digna. Chema aprovecha para insinuarse a Claudia, ignorando que ahora está con Raúl. Todo ello mientras Damián tiene dudas sobre si debe confesar a Irene lo que sabe de Don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.