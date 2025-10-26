Dos sospechosos han sido detenidos en las últimas horas como presuntos autores de participar en el robo de joyas perpetrado en el Louvre el 19 de octubre pasado, según ha confirmado la Fiscalía de París. Ha añadido que uno de los arrestados fue capturado cuando trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle, en dirección a Argelia.

Las detenciones se produjeron la noche de este sábado, según ha avanzado este domingo la revista Le Parisien, y luego han confirmado fuentes policiales.

Las pesquisas que han acabado con estos detenidos se iniciaron a raíz del casco de moto perdido por uno de los ladrones. El ADN de dos cabellos hallados en su interior correspondería a un ladrón fichado por la Policía francesa, lo que ha llevado, finalmente, a las detenciones, según revela Le Parisien. Al parecer, el origen del robo es un encargo.

La Fiscalía de París puntualiza que han sido detenidos «varios» presuntos sospechosos del robo en el Louvre, aunque fuentes cercanas a la investigación han confirmado dos detenciones. La Fiscalía solo ha dado detalles de una de ellas, ha ocurrido el sábado por la noche el aeropuerto internacional de París Roissy-Charles-de-Gaulle.

Varios medios franceses precisan que la detención ocurrió en cuando el sospechoso se disponía a abordar un avión con destino a Argelia, extremo no confirmado por la Fiscalía.

Otro delincuentes, también según fuentes de la investigación bajo el anonimato, fuero arrestados por la Policía Judicial de París en Seine-Saint-Denis, pero la Fiscalía tampoco ha querido confirmar este aspecto.

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.

