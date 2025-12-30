EEUU usó drones de la CIA para el ataque al puerto de Venezuela ligado al narcotráfico

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos es quien llevó a cabo el ataque con drones del primer operativo terrestre de EEUU contra Venezuela, en concreto, a una instalación portuaria remota en la costa caribeña del país.

Este operativo, el primero conocido de EEUU en territorio venezolano, tuvo como objetivo un muelle que, según inteligencia estadounidense, era utilizado por la banda criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones destinadas al tráfico internacional.

El ataque de los drones de la CIA, revelado por CNN y The New York Times, ha destruido la infraestructura y las embarcaciones asociadas, sin que se conozcan víctimas, ya que el sitio estaba vacío en el momento del impacto.

Fuentes familiarizadas con la operación, citadas por ambos medios estadounidenses, indican que el ataque fue ejecutado con precisión, posiblemente utilizando drones MQ-9 Reaper equipados con misiles Hellfire, y contó con apoyo de inteligencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU, aunque un portavoz del Comando de Operaciones Especiales lo negó.

El presidente de EEUU, Donald Trump, reconoció parcialmente la acción en entrevistas a finales de diciembre, refiriéndose a la destrucción de una «gran instalación» y «el área de implementación donde cargan los barcos con drogas», sin confirmar explícitamente la participación de la CIA.

En su declaración, Trump enfatizó: «Así que destruimos todos los barcos, y ahora atacamos el área. Es el área de implementación, ahí es donde implementan, y eso ya no existe».

Este incidente se inscribe en una campaña más amplia de la administración Trump contra el narcotráfico y la narcodictadura de Nicolás Maduro. Desde septiembre de 2025, EEUU ha destruido más de 30 embarcaciones sospechosas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental, matando a decenas de personas en lo que Washington describe como operaciones contra «narcoterroristas».

Además, EEUU impuso un bloqueo naval a petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, y ha desplegado una presencia militar significativa en la zona, incluyendo drones en bases en Puerto Rico.

EEUU equipara a los narcotraficantes con grupos terroristas como Al Qaeda. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró: «Estos narcoterroristas son el Al Qaeda de nuestro hemisferio. Y los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión».

Tren de Aragua, una organización criminal originada en prisiones venezolanas y expandida internacionalmente, ha sido señalada por Washington como responsable de parte del flujo de drogas hacia EEUU.

A principios de 2025, Trump amplió la autorida de la CIA para operaciones encubiertas en América Latina, incluyendo Venezuela, lo que facilitó este operativo de ataque marítimo a tierra.

El ataque ha sido descrito por fuentes como «mayormente simbólico», ya que Venezuela cuenta con múltiples instalaciones similares usadas por traficantes, y no generó gran atención inmediata en el país. El gobierno venezolano no ha emitido una denuncia oficial directa sobre este incidente específico, aunque figuras como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, han hablado de «acoso, amenazas y ataques» por parte de EEUU.