Trump declara organización terrorista al «régimen» de Maduro y ordena un bloqueo naval petrolero a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado drásticamente su presión sobre Venezuela al anunciar, este miércoles, que la declaración de «organización terrorista extranjera» contra el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, ha ordenado un «bloqueo total y completo» de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano.

La medida, comunicada a través de su red social Truth Social, representa una escalada significativa en la campaña de la administración Trump contra Caracas, que ya incluye un masivo despliegue naval en el Caribe y operaciones militares previas contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.