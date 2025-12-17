Trump declara organización terrorista al «régimen» de Maduro y ordena un bloqueo naval petrolero a Venezuela

Trump Venezuela, Maduro
Donal Trump. (Ep)
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado drásticamente su presión sobre Venezuela al anunciar, este miércoles, que la declaración de «organización terrorista extranjera» contra el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, ha ordenado un «bloqueo total y completo» de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano.

La medida, comunicada a través de su red social Truth Social, representa una escalada significativa en la campaña de la administración Trump contra Caracas, que ya incluye un masivo despliegue naval en el Caribe y operaciones militares previas contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

 

