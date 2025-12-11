Vídeo viral de cómo ha incautado EEUU un petrolero iraní en el Caribe frente a las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles desde el Despacho Oval de la Casa Blanca la incautación de un petrolero iraní frente a las costas de Venezuela, en el marco de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a bombardear supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

«Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado», ha dicho Trump sin dar más declaraciones al respecto más que ha sido «un día interesante».

Se trata del M/T SKIPP, con bandera de Guyana. La operación se llevó a cabo a las 6:00 a. m. del miércoles e involucró a dos helicópteros multimisión MH-60 Seahawk con Fuerzas Especiales de EEUU, 10 infantes de marina y 10 guardacostas. El M/T SKIPPER había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU desde 2022 por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y Hezbolá, según ha informado la CBS estadounidense.

La fiscal general, Pam Bondi, ha explicado que se trata de un buque utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela a Irán y que la incautación -por parte del FBI, Seguridad Nacional, la Guardia Costera, y con el apoyo del Pentágono- se ha llevado a cabo «de forma segura», mientras que la investigación «para evitar el transporte de petróleo sancionado continúa».

«Durante años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras», ha indicado a través de un mensaje en su perfil de la red social X, donde ha publicado un vídeo que muestra a militares subiendo al barco desde un helicóptero.

Esta confirmación llega apenas un día después de que advirtiera a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene «los días contados», reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región «pronto» se llevaran a cabo también por tierra.