Miami podría perder un gran número de multimillonarios venezolanos tras la caída de Maduro. Según explican a OKDIARIO fuentes del sector inmobiliario prime, Madrid será el nuevo destino de muchas grandes fortunas que ahora residían en Little Caracas (Miami).

Se prevé que, gracias a la apertura del país, un «efecto llamada» provoque un trasvase de compatriotas entre ambas ciudades. Los inversores venezolanos que residen en la capital española ven en Madrid un mercado con infinitas posibilidades. Además, sienten un intenso arraigo y encanto con la urbe.

«Hay muchos venezolanos que están en Miami que cuando vuelvan de visita a su país recibirán mucha información positiva sobre Madrid», justifican desde DIZA Consultores a este medio: «Se va a desarrollar un germen de atracción y a nosotros nos va a generar negocio. Estamos convencidos», apuntan.

Tras las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado julio de 2024, más de medio millón de venezolanos escogieron Madrid como su nueva residencia. Según explican los expertos, muchos empresarios necesitaron encontrar un plan B para no perder su patrimonio y el mercado inmobiliario español se encontraba en un gran momento para la inversión de estas grandes fortunas.

Durante la última década, Madrid ha sido, sin lugar a dudas, el destino preferido por los millonarios latinoamericanos, que veían en la capital de España precisamente el mismo atractivo que en su día supuso Miami como puerta de acceso a Estados Unidos.

Asentados en el barrio Salamanca

Los venezolanos, desde el punto de vista migratorio, «han ido viniendo en oleadas» a lo largo de los últimos 12 años huyendo de las políticas de Nicolás Maduro: «Estas personas no se levantan un día y deciden marcharse. Empezaron a sufrir un recorte progresivo de libertades, vieron su patrimonio y su capital amenazado porque lo estaban nacionalizando», razonan desde DIZA.

A raíz de todo lo que iba sucediendo en Venezuela, los afortunados que tenían capacidad para salir del país «se fueron organizando y viendo qué conexiones tenían en el extranjero. Un nuevo destino para vivir».

En este sentido, muchos eligieron Miami por la cercanía, ya que sólo estaba a dos horas de avión. Otros, por su parte, tiraron un poco de la conexión histórico-familiar que tenían con España y en concreto con Madrid.

«Encontraron en el barrio Salamanca un espacio que tenía todo lo que estaban buscando. Si venían de una élite venezolana aquí tenían restaurantes de lujo, mucha seguridad, el parque del Retiro al lado, las sedes de las grandes empresas, el mismo idioma, un buen clima…», cuenta el portavoz de la consultora especializada en inmobiliaria de lujo, Jesús Alonso.

Tan cómodos se sintieron muchos en la ciudad que hace tan solo un año comenzaron a percibir desde DIZA que «ya habían llegado todos los venezolanos posibles a Madrid».

Explican que las transacciones siguieron aumentando, sin embargo, eran compras realizadas por inversores venezolanos que ya habían hecho una primera operación en la capital. Es decir, era gente que ya estaba asentada: «Ahora muchos dejaban los pisos del barrio de Salamanca y buscaban chalets», detallan.

Todos ellos ahora podrán volar a Caracas mucho más a menudo. Eso implicará, según los expertos, que generen una conexión con todas esas grandes fortunas que llevan tiempo sin ver.

«Les van a hablar de Madrid y de lo bien que están ellos aquí. De las oportunidades de negocio que hay», aseguran. Cabe recordar, que además, en Madrid capital los venezolanos son la primera nacionalidad extranjera, seguida de la colombiana y la rumana.

En este contexto, todos ellos valoran que la inversión en este tipo de inmuebles de lujo, además de ser rentable, es una pieza fundamental a la hora de conseguir los llamados pasaportes dorados con los que acelerar la tramitación de permisos de residencia.

Basta con invertir un mínimo de 500.000 euros en una propiedad inmobiliaria en España para que se abran las puertas para viajar y hacer negocios dentro del espacio de la Unión Europea. Muchos venezolanos estarían dispuestos a dejar atrás Miami para volar rumbo a Madrid.