Detenido un nigeriano por dejar en coma a un hombre que lo sorprendió robando en su coche en Málaga

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, sobre las 15:45 horas en Guadalmar, una zona costera situada en el extrarradio de la capital. La víctima sorprendió a un individuo en el interior de su vehículo, registrando sus pertenencias después de romper la ventanilla. Tras llamarle la atención, el ladrón reaccionó propinándole una brutal paliza al dueño del coche. Luego se dio a la fuga.

La víctima fue evacuada al Hospital Regional de Málaga, donde ingresó en estado crítico, con heridas de extrema gravedad en el rostro y un cuchillo incrustado en la cabeza, según informa Sur. Los cirujanos le extrajeron una hoja de siete centímetros que le había atravesado el cráneo y que no detectaron hasta realizarle radiografías. Según el citado medio, la víctima se encuentra en coma, sedado y con ventilación mecánica.

El presunto agresor fue detenido 72 horas después cuando intentaba robar un teléfono móvil en un autobús. Gracias a la descripción aportada por un testigo de la paliza, los agentes lo relacionaron rápidamente con lo ocurrido el pasado viernes. De la investigación, que permanece abierta, se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, lo que evidencia la gravedad de los hechos.