Inmigración en Almería

Un grupo de magrebíes queda con homosexuales por Grindr en Almería para darles palizas «por maricones»

El juez aprecia delitos de odio y robos violentos tras varias emboscadas en Las Norias de Daza

La Guardia Civil busca al resto de implicados en una trama que atraía a las víctimas con perfiles falsos

Detenido el líder del clan de las palizas homófobas.
Detenido el líder del clan de las palizas homófobas.
Borja Jiménez

Un grupo de jóvenes de origen magrebí está utilizando la aplicación de citas Grindr para atraer a hombres homosexuales a emboscadas violentas en la localidad almeriense de Las Norias de Daza, donde acababan siendo golpeados e insultados «por maricones». El Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para Youssef D., de 20 años y con antecedentes, considerado el cabecilla de esta banda criminal.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, la caza comenzaba en el teléfono móvil y terminaba en callejones oscuros. El acusado utilizaba perfiles falsos en Grindr con fotografías robadas para ganarse la confianza de las víctimas. Una vez concertada la cita, las dirigía a zonas apartadas donde otros miembros del grupo aguardaban encapuchados con pasamontañas.

La investigación de la Guardia Civil, enmarcada en la operación URGI 26 ROLO, revela un patrón de extrema violencia y odio. En la madrugada de Nochevieja, una de las víctimas fue perseguida por cuatro agresores que le gritaron «te vamos a matar, maricón de mierda», lo derribaron a patadas y llegaron a morderle la mano para robarle el móvil.

El 19 de enero se repitió el mismo esquema. Tres individuos abordaron a otro hombre utilizando como excusa una supuesta defensa del «honor familiar». «¿Que vas a follarte a mi hermano, maricón de mierda?», le increparon antes de propinarle una paliza y sustraerle una riñonera. Días después, el 23 de enero, Youssef D. fue identificado como el principal agresor en un nuevo ataque, dirigiendo la agresión mientras sus cómplices inmovilizaban a la víctima.

La jueza aprecia indicios sólidos de delitos de robo con violencia y lesiones, agravados por odio, y justifica el ingreso en prisión por la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga -dada la vinculación del acusado con Marruecos- y la posibilidad de reiteración delictiva, ya que carece de trabajo conocido y cuenta con antecedentes.

El auto también subraya la necesidad de proteger a las víctimas frente a posibles represalias. La Guardia Civil mantiene abierta la operación para localizar y detener al resto de integrantes de este grupo, que convirtió las citas online en una trampa para ejercer violencia homófoba organizada en pleno Poniente almeriense.

Lo último en España

Últimas noticias