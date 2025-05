El PSOE acusa a la concejal del PP Andrea Levy de «homófoba» por un comentario que no ha hecho

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a ser epicentro de un bronco debate entre el PP y el Partido Socialista. Los concejales del Consistorio se habían reunido este miércoles para hablar de vivienda y aprobar o no un nuevo ordenamiento para los pisos turísticos, pero la cita ha terminado de forma abrupta y con graves acusaciones por parte de un edil del PSOE hacia otra del PP, Andrea Levy, por un «asqueroso comentario homófobo», tal y como ha denunciado el socialista.

El concejal del PSOE, Antonio Giraldo, ha acusado a Andrea Levy (PP) de haberle dicho que «hiciera su intervención desde una sauna» mientras estaba hablando. «Tengo testigos», aseguró a la vez que le pedía a la concejala de Almeida que se retractara y pidiera disculpas.

Levy se ha justificado diciendo que esto no había sido así. «He dicho que había locales que eran pisos turísticos. Será por las saunas del padre de Begoña Gómez». «Me ha acusado sin haberlo oído que era un comentario homófobo. Toda la bancada del PP ha confirmado que no he dicho esto y no he podido defenderme porque no me han dado turno de palabra», ha lamentado la concejal del PP. Tras negar los hechos, la concejal popular ha asegurado que «tienen que estar muy mal para decir esta barbaridad».

Borja Fanjul, presidente del pleno del Ayuntamiento, ha intentado continuar con la votación, mientras que Levy ha pedido su turno para aclarar el asunto. Finalmente, ha decidido acercarse a Giraldo para hablar con él personalmente y decirle que eso no era verdad de lo que le acusaba. «Yo he dicho esto de Begoña. Que no tiene nada que ver con él. Ni tan siquiera sabía su condición sexual», ha relatado Levy a OKDIARIO.

El alcalde José Luis Martínez Almeida ha señalado después, en declaraciones a los medios, que durante este intercambio de palabras su concejala le ha explicado el contexto de su comentario y que no pretendía ofender, «ni mucho menos». Y ha acusado a los grupos de la izquierda de «tratar de sacar de contexto ese comentario».

Por su parte, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha anunciado la interposición de una queja a Borja Fanjul «por su manera sectaria de aplicar el reglamento» y ha exigido a Andrea Levy, o en su nombre al alcalde, que pida disculpas públicas a Antonio Giraldo. También ha reclamado a toda la corporación «a bajar el nivel de crispación y recuperar la calidad democrática».

Mientras, desde Más Madrid, Rita Maestre, ha condenado «los comentarios homófobos» de Levy y ha asegurado que «todos los concejales del Pleno lo han escuchado», a pesar de que no estaba ni cerca de Andrea Levy. Asimismo, ha advertido que es «homófobo disfrazar de una broma una mención a las saunas».

Por último, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha cargado contra «el espectáculo que hace siempre la izquierda» y ha asegurado que los madrileños que hayan visto el Pleno «se habrán quedado un poco sorprendidos de los griteríos y de la falta de educación de unos y de otros».