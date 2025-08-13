Los policías exigen que Marlaska pague intereses por el retraso en las dietas: adelantan hasta 4.000 €

Los policías nacionales exigen al Ministerio del Interior que les pague intereses de demora por el retraso en el pago de las dietas. Interior les debe una media de 1.100 euros, incluso 4.000 a quienes viajan al extranjero para escoltar a deportados, que luego por lo general tardan dos meses y medio en recuperar. En algunos casos, la deuda se prolonga hasta tres meses.

Frente a esta situación, la Confederación Española de Policía (CEP) ha puesto pie en pared y está reclamando a la Dirección General de la Policía, caso a caso, el abono de los gastos que los agentes han tenido que pagar de su bolsillo en las comisiones de servicio a las que han sido desplegados y el pago de los intereses legales devengados desde la fecha en que la obligación de pago fue exigible hasta su completo abono.

Primero lo están reclamando por la vía administrativa. Si la Dirección General de la Policía no da su brazo a torcer, llevarán el caso ante la Justicia para forzar a Interior a que los indemnice con intereses de demora y tratar de acabar con esta situación, según revela a OKDIARIO Miguel Millán, secretario provincial del CEP en Málaga.

«Esta medida la tomamos debido al abandono que hay por parte de nuestro ministro respecto a las dietas en la Policía Nacional. Basta ya de abusos y de tener que poner dinero de nuestro bolsillo», sentencia indignado, harto de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «no ponga fin a esta situación» que «asfixia» económicamente a los agentes y ha dejado a cientos de policías sin vacaciones mientras que por otro lado ven que sí hay dinero para otras cosas.

«Por ejemplo, vemos que se aprueban partidas presupuestarias para el aumento de la plantilla de los Mossos d’Esquadra», critica Miguel Millán. Recientemente, el Ministerio del Interior también ha gastado 30.000 euros de merchandising para la Dirección General de Tráfico, y el Gobierno, 49.358 euros en dos contratos exprés para poner a punto La Mareta para las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ha informado OKDIARIO.

Llega a deber varias salidas a los agentes

La CEP presentó la primera reclamación de intereses de demora vía administrativa el pasado 9 de julio, como puede ver en el documento que acompaña a esta información. Se hizo en representación del delegado de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Málaga, a quien Interior «ha llegado a deber varias comisiones de servicio durante tres meses».

Actualmente, las dietas en territorio nacional para la escala básica son 48,92 euros por alojamiento y 28,21 por manutención. En total, 77,13 euros al día. En algunos casos, la Policía Nacional adelanta el 80% de las dietas, mientras que en otros, si la caja pagadora no tiene dinero, los agentes han de desembolsar de su bolsillo todos los gastos de comida y hotel.

Reclama la misma dieta para todos

La CEP denuncia que la cantidad que les corresponde en dietas es «mísera», ya que lleva 20 años congelada y que no les llega para mantenerse durante la comisión de servicio, por lo que reclaman una actualización «urgente» del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo que las fija.

Se da la circunstancia de que los policías que no se puedan permitir dicho gasto, no se pueden negar a realizar el servicio, ya que es de obligado cumplimiento, salvo enfermedad o una circunstancia agravante. Algo ante lo que la CEP está totalmente en contra, ya que considera que «si no tienen dinero, tampoco tienen obligación de salir ni de recurrir a la caridad de familiares, como está ocurriendo». «Corresponde al Ministerio sufragar esos gastos por adelantado», subraya Miguel Millán.

Para la CEP, la solución a esta situación es aumentar las dietas y que sea el mismo importe para todas las escalas, «como ocurre con las unidades adscritas de la Junta de Andalucía, que todos los agentes cobran igual».

«Es algo que debería ser extrapolable al Gobierno central», apunta el secretario provincial de la CEP en Málaga.

Además, señala que los comisarios tienen asignada una cuantía de casi 150 euros, que considera «discriminatoria» respecto al resto de las escalas, y reclama que dicho importe se extienda a todo el colectivo policial, ya que «por menos de 70 euros no se encuentra un hotel hoy en día, pues andan sobre los 70, 80 o 100 dependiendo de la zona, y con 28 euros tampoco llega para tres comidas».

Una ensalada antes de 10 horas de servicio

Las «irrisorias» dietas están provocando, por ejemplo, que «los agentes tengan que comer una simple ensalada antes de iniciar un servicio nocturno de 10 horas, como ha pasado hace unos días a compañeros de la UIP de Málaga en su salida a Almería para cubrir orden público», según denuncia Miguel Millán, aportando la imagen.

Una situación ante la que la CEP pregunta a Sánchez si «no se le cae la cara de vergüenza», y reclama a Marlaska que dimita ya, «porque es el peor ministro del Interior que ha tenido la Policía».