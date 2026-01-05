Sánchez da plantón al Rey en la Pascua Militar: por primera vez un presidente no asistirá al acto

Pedro Sanchez se convertirá este martes en el primer presidente del Gobierno que da plantón al Rey en la Pascua Militar. El líder socialista no asistirá al acto que preside Felipe VI y acudirá en su lugar a la reunión de la Coalición de Voluntarios en la que estará el presidente ucraniano Volodomir Zelenski y que se celebra en París.

La cumbre a la que acude Sánchez en lugar de ir a la Pascua Militar está organizada, de forma conjunta, por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. A la reunión, la primera del año entre socios europeos aliados de Ucrania, acudirá también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

2026 será el primer año en el que Pedro Sánchez no acudirá al acto de la Pascua Militar que se celebra en el Palacio Real. Desde que está en La Moncloa, Sánchez, como antes sucediera con todos sus antecesores como presidente del Gobierno, había acudido a la ceremonia, presidida por el Rey y en la que suele intervenir también la titular de Defensa, en este caso Margarita Robles.

La última reunión de la coalición de voluntarios se celebró el 11 de diciembre de 2025, en un encuentro de forma telemática en el que Ucrania trasladó su posición sobre el plan de paz diseñado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el país. Moncloa ha justificado la ausencia de Sánchez en la Pascua Militar por la cita internacional en París, que empieza a las 14:00 horas según la programación y por tanto imposibilita la presencia del presidente del Gobierno junto al Rey.

Sánchez no había faltado a la Pascua Militar, que se celebra cada 6 de enero, ni siquiera en el año 2021, en plena segunda oleada de coronavirus y con el protocolo condicionado por este motivo. En el acto, donde se reúnen el Rey, el presidente del Gobierno y la cúpula de las Fuerzas Armadas, no estará en esta ocasión el jefe del Ejecutivo, que prioriza la cita con Zelenski y sienta un precedente hasta la fecha inédito en España.