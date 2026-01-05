La prensa chavista ha celebrado que el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, se haya alineado con otros ejecutivos como el colombiano o el brasileño contra la operación de Estados Unidos (EEUU) para atrapar al dictador Nicolás Maduro. En concreto, el periódico alineado al régimen más leído del país, ÚltimasNoticias, ha lanzado una noticia en la que se congratulan por el rechazo de la «agresión a Venezuela» que, según mantienen, habría perpetrado Donald Trump el pasado sábado de madrugada.

Así, la postura de Pedro Sánchez está dando alas a la prensa chavista y a la dictadura para defender internamente que cuentan con un gran apoyo internacional. En concreto, el periódico recoge un comunicado emitido por los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España en el que se mantiene un «rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

Este comunicado conjunto al que se ha sumado el Ejecutivo socialista español mantiene que la captura del dictador Nicolás Maduro contraviene «principios fundamentales del Derecho Internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados».

El chavismo afirma que España «eleva su voz para aumentar la presión contra el crimen de Washington»

El diario del régimen, además, se congratula por no ser esta la primera declaración institucional en contra de la intervención estadounidense: «Ya habían rechazado los acontecimientos de agresión a Venezuela». Según ellos, estas naciones, entre las que se encuentra España, «elevan sus voces de manera conjunta para aumentar la presión internacional contra el crimen cometido por Washington».

La prensa chavista aprovecha a Sánchez

Así, el régimen ha recibido la postura de Sánchez, que se ha puesto de perfil evitando celebrar la captura de Nicolás Maduro y centrando su discurso en una crítica a Trump, como un balón de oxígeno. La prensa chavista vende esta posición como «presión internacional», algo que les sirve para crear un relato interno de legitimidad.

El sábado, Pedro Sánchez publicó en su cuenta oficial de X que «el Gobierno de España» estaba «haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela». «Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas», declaró entonces.

De hecho, el Ejecutivo socialista español, a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ofreció como mediador tras la intervención norteamericana para negociar «una solución pacífica». Sin embargo, en ningún momento celebró la captura del narcodictador.

En la nota, el Gobierno de Sánchez manifestó su disposición a «prestar sus buenos oficios» en pos de una solución pacífica y negociada a la situación de Venezuela. El Ministerio de Exteriores quiso hacer un llamamiento «a la desescalada y a la moderación» e insistió también en que había que actuar con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Esa insistencia de las autoridades españolas es la que está sirviendo al relato del régimen venezolano, que encuentra en un país europeo un apoyo para dar legitimidad interna a su posición. Así lo ha aprovechado la prensa del régimen chavista, que ha publicado esta posición de Sánchez como un trofeo, insistiendo en ello también en los noticiarios.