No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 30 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Maral cree firmemente que Evren se va a enamorar de Naz si se siente como su héroe. Así pues, las dos se muestran más que decididas a trazar un plan para tratar de conseguir que Evren acabe llevándola a su casa con la firme intención de cuidar no solamente de ella, sino también del bebé.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción turca han podido ver cómo la policía se ve incapaz de encontrar imágenes del incidente de Parla y Umay, por lo que empiezan a preguntarse si las chicas están consumiendo drogas y, por ende, han mentido a sus madres durante todo este tiempo. En cuanto a Umay, acaba viéndose las caras con el chico que las amenazó, por lo que acaba sufriendo un ataque de pánico. Para evitar que la situación vaya a más, Parla no tarda en darle una pastilla para que se le pase. Rengin y Bahar, por su parte, acaban descubriendo que sus hijas sacaron recetas de algunos medicamentos a su nombre. De forma repentina, parece que las piezas empiezan a encajar poco a poco.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 5 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Umay y Parla apuñalan a uno de los chicos que las amenazan. Dada la gravedad del asunto, las jóvenes acaban pidiendo ayuda a sus madres. En ese preciso instante, las dos descubren las fotos que esos hombres tienen de sus hijas.

Por si fuera poco, Harun llega al hospital y lo hace herido de gravedad tras haber tenido un forcejeo por ayudar a Aziz. Evren no tarda en operar a Harun y su hermana está preocupada por su estado de salud. Afortunadamente, todo queda en un susto, puesto que no hay ningún órgano que haya sufrido daños.

Bahar se queda completamente rota y destrozada tras descubrir algo verdaderamente sorprendente. ¿A qué nos referimos, exactamente? A la decisión que han tomado Evren y Naz de vivir juntos. ¡No estaba para nada en sus planes, ni de lejos! No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.