Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 29 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han observado como Umay y Parla llegan heridas a casa. Las dos cuentan que unos chicos les han intentado robar y, por oponerse, han acabado recibiendo una paliza. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que han mentido a la familia: conocían a los chicos, puesto que las tienen amenazadas con fotos comprometidas. Como no podía ser de otra manera, dada la gravedad del asunto, la policía ha tomado declaración a las dos.

Es entonces cuando Bahar no puede evitar mostrarse profundamente extrañada con sus testimonios, puesto que algo no encaja. En cuanto a Rengin, se arrepiente muchísimo de haberse enfrentado a su hija, por lo que decide disculparse con ella. Parla y Umay tienen heridas por todo el cuerpo y están muy asustadas por la situación que están atravesando. A pesar de la peligrosidad de lo ocurrido, lo cierto es que ninguna de las dos se siente capaz de contar toda la verdad a sus madres. ¿Lograrán hacerlo antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 30 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción turca que podemos disfrutar en Antena 3 van a ser testigos de cómo Maral cree firmemente que Evren se va a enamorar de Naz si se siente como su héroe. Así pues, las dos no dudan en trazar un plan para tratar de conseguir que Evren acabe llevándole a casa para cuidar tanto de ella como del bebé.

La policía no encuentra imágenes del incidente de Parla y Umay, por lo que los agentes no pueden evitar preguntarse si las chicas están consumiendo drogas o han mentido a sus madres. Poco después, Umay encuentra al chico que las amenazó y sufre un ataque de pánico, pero Parla no tarda en darle una pastilla para que se calme. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.