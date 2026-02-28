‘La Reina del Flow 3’: se confirma la fecha en la que saldrán los siguientes capítulos de la temporada 3

El 2026 está siendo el año de La Reina del Flow 3, de eso no cabe duda. Tras años de larga espera, por fin el mundo ha tenido la oportunidad de continuar viendo esta aclamada y musical historia. Y es que, volver a tener contenido de Yeimy Montoya y Charly Flow ha sido como un soplo de aire fresco después de años de ausencia. De esta manera, gracias a la transmisión simultánea de Netflix, el mundo no ha tenido que esperar demasiado para poder ver los nuevos capítulos de la producción colombiana. ¡ALERTA SPOILERS!

Los espectadores de España han tenido la oportunidad de ver, hasta la fecha, los 40 primeros capítulos. Una serie de entregas que, entre otras cosas, nos ha permitido ver cómo la relación entre Sky y Charly Flow ha adquirido tintes muy cercanos. Asimismo, afortunadamente, hemos podido ver cómo Yeimy ha abandonado su paso por la selva. Tras haber estado encerrada en la casa de Mike Rivera, que ya salió de la cárcel, la protagonista también pudo escapar. Pues, estaba secuestrada junto a Irma, el Huracán. Podría decirse que la normalidad ha vuelto a Soul and Bass y a la vida de nuestros protagonistas. Pero, nada más lejos de la realidad.

¿Cuándo se emiten la última y tercera parte de ‘La Reina del Flow 3’?

La Reina del Flow 3 se encuentra en uno de los puntos más importantes y emocionantes de la temporada, de eso no cabe duda. Una vez más, con el objetivo de dejarnos con la miel en los labios, la ficción ha cortado su emisión hasta nuevo aviso. Pues, el capítulo 40 es el último disponible en la plataforma de Netflix.

Tal y como se puede apreciar, en la propia plataforma se indica que la serie continuará el próximo mes de marzo. Por lo tanto, no tendremos que esperar demasiado para continuar viendo la novela. Eso sí, esta ya será la última parte. Pues, no habrá más lanzamientos. La última tanda de episodios está próxima a ser emitida y, con ello, veremos cómo concluye la producción colombiana. Pues, la temporada concluye con 65 entregas. Por lo tanto, se lanzarán de golpe 25 episodios.

La fecha de estreno todavía no ha sido confirmada, pero es cuestión de tiempo. Teniendo en cuenta lo sucedido en las dos partes anteriores, todo indica que será lanzada a principios de marzo. Será entonces cuando descubramos qué sucederá con Mike Rivera y su equipo, que no paran de hacerle la vida imposible a nuestros queridos protagonistas. Todo ello sumado a Sky, la relación de Erick e Irma y, sobre todo, con Yeimy Montoya.

Pues, ya hemos podido ver que la artista padece un grave problema de corazón a causa de un virus que pilló en la selva. Respecto a una cuarta temporada, informamos que hay rumores muy fuertes que confirman su producción. Sin embargo, como en todo, tendremos que esperar para ver qué ocurre. De momento, lo que sí está confirmado es un tour por España de algunos miembros del elenco de La Reina del Flow 3. ¡No te lo puedes perder!