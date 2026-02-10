‘La Reina del Flow’ confirma su gira de conciertos por España: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas

Nos prometieron un 2026 repleto de emociones, y vaya si están cumpliendo su palabra. La Reina del Flow ha sido una de las producciones más aclamadas de los últimos años, de eso no cabe duda. La historia que nos ha presentado Caracol TV nos ha mostrado cómo el amor puede hacer frente a cualquier error del pasado. Y es que Yeimy Montoya y Charly Flow no han tenido una historia fácil. Una travesía que hemos podido ver a lo largo de tres temporadas, siendo esta última la que se encuentra en emisión. Nuevos episodios que no han dejado indiferente a nadie y que nos han presentado a nuevos personajes.

La Reina del Flow es un éxito que ha cruzado fronteras, de eso no cabe duda. La temporada 3 se encuentra en pleno proceso de emisión, pues ha sido dividida en tres partes. Un regreso que ha sentado como una bocanada de aire fresco, pues todo el mundo quería seguir disfrutando de esta fabulosa ficción. Pero, durante las últimas horas, la producción colombiana se ha hecho viral al anunciar su gira por España. Durante años, los fans han pedido poder escuchar los temas que componen la serie en directo. Pero, por diversas circunstancias, no se ha podido. Hasta ahora. El verano del 2026 en España será de La Reina del Flow.

Fechas y ciudades de la gira de ‘La Reina del Flow’

Tal y como se ha comunicado, varios actores del elenco estarán presentes en esta gira por nuestro país. Según se ha presentado, Cris Vega, Pez Koi, Yemy Montoya de pequeña, Yoni Trejos, Drama Key y Charly Flow serán los encargados de amenizar el encuentro. Una serie de noches donde los actores se subirán al escenario para reencontrarse con los fans españoles y entonar los temas que componen la banda sonora de la novela. ¡Estas son las ciudades confirmadas!

13 de junio : Alicante – El Muelle Live

: Alicante – El Muelle Live 19 de junio : Pamplona – Navarra Arena

: Pamplona – Navarra Arena 21 de junio : Sevilla – Live Sur Stadium

: Sevilla – Live Sur Stadium 26 de junio : Vigo – Galicia Fest

: Vigo – Galicia Fest 27 de junio : A Coruña – Coliseum

: A Coruña – Coliseum 2 de julio Madrid – Movistar Arena

Madrid – Movistar Arena 3 de julio : Tenerife – Palmetum

: Tenerife – Palmetum 5 de julio : Fuengirola – Marenostrum

: Fuengirola – Marenostrum 10 de julio : Gran Canaria – Aud Parque San Juan

: Gran Canaria – Aud Parque San Juan 11 de julio Barcelona – Palau Sant Jordi

¿Cómo comprar las entradas para ir al concierto de ‘La Reina del Flow’?

Como comentábamos en líneas anteriores, la noticia del tour de La Reina del Flow se ha anunciado durante las últimas horas. Pero, lejos de quedar ahí, se ha comunicado que la venta de entradas tendrá lugar este 10 de febrero a partir de las 12:00 h (una hora antes en las islas Canarias). Por lo tanto, teniendo en cuenta que es un evento que va a ser muy demandado, recomendamos estar atentos al horario.

Para adquirir las entradas es necesario acceder a través de la página web oficial de Ticketmaster. Pues, será esta la plataforma que ponga a la venta las entradas para las ciudades confirmadas. Eso sí, recomendamos comprar siempre en los puntos de venta oficiales para evitar cualquier estafa. De momento, se desconoce el precio de las entradas. Pero, sin lugar a dudas, este promete ser uno de los eventos musicales más importantes del verano.