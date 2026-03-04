Una soltera de ‘First Dates’, tras saber que su cita vota a Santiago Abascal: «¿De dónde es ese hombre?»

El pasado martes, 3 de marzo, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas ha dado la bienvenida al nuevo mes de la mejor manera: con nuevos solteros. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Álvaro. El participante, de 36 años, procede de Pinos de Genil (Granada) y trabaja como carpintero y camarero. Su cita fue Laika, una participante de 31 años que es madre de dos niños. Dos comensales muy diferentes y con ideologías políticas opuestas, pero que acudieron al formato con el objetivo de encontrar el amor.

Tras un primer encuentro, los participantes estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor. Pues, de esta manera, tendrían la oportunidad de conocerse mejor. La velada apenas estaba comenzando, pero el soltero fue directo al grano con ella. «¿Tienes algún problema con las banderas de España?», quiso saber. Al respecto, le respondió que no tenía ningún inconveniente. De hecho, no se había ni dado cuenta que él llevaba una pulsera con los colores de la bandera. «Menos mal», opinó él.

Álvaro, concursante de ‘First Dates’: «Soy español, tengo que estar orgulloso de mi bandera»

«Pero, ¿porque eres…? Yo es la política, no», quiso saber la soltera. Pues, su comentario le había despertado curiosidad. Álvaro le explicó que él era un hombre muy patriota. De hecho, para él, su amor por España va mucho más allá que el ser simpatizante de la extrema derecha. «Me gusta llevar mi bandera de España. En mi casa la tengo, me gusta cuando juega la selección, esas cosas. Soy español, tengo que estar orgulloso de mi bandera», explicó.

Laika no pudo decir que viviera su misma pasión. De hecho, se confesó con el equipo de Cuatro. «A mi la bandera de España no me gusta, la de Andalucía es más bonita. La de España es muy fea, unos colores rojo y amarillo que ni pegan», opinó ella. La comensal le contó que ella prefería no hablar de política, y menos en una cita. Pues, entre otros aspectos, ella no estaba muy al día en el ámbito político.

Laika a su cita de ‘First Dates’: «Tú me dices Pedro Sánchez y yo sí sé quién es»

«Yo, por ejemplo, la extrema derecha no quiero que salgan, ni que gobiernen porque tengo muchos amigos mariquitas y los pobres, como me los maten a todos me quedo sin amigos», confesó ella. Pues, se había quedado de piedra al saber que Álvaro era votante de VOX. «¿De quién? ¿Santiago Abascal de dónde es ese hombre?», le preguntó Laika. Pues, no sabía quién era.

«Es que no sé quién es el Abascal. Tú me dices Pedro Sánchez y yo sí sé quién es», respondió la soltera. «Tengo que coger el libro de historia y darle unas clasecillas», reaccionaba Álvaro. Una velada muy particular que no dejó indiferente a nadie. Respecto al futuro de los solteros. Álvaro sí estuvo de acuerdo en seguir conociendo a Laika en una segunda cita. Pero, la comensal optó por cortar por lo sano y se negó.