Un soltero de ‘First Dates’ advierte al equipo de un robo: «Tened cuidado»

El pasado lunes, 2 de marzo, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos y seguidos de la cadena, y no es para menos. Después de casi diez años en emisión, han sido muchos los solteros que han acudido al programa con el objetivo de encontrar a su media naranja. En muchas ocasiones, hemos podido ver los buenos resultados. Pero, en otras, ha quedado claro que la atracción física también es importante. Pues, no todo se trata de compatibilidades personales.

De esta manera, el público pudo conocer a Luli. El joven, de 24 años, acudió al formato con el objetivo de encontrar una pareja estable. Pues, ya está cansado de tener encuentros esporádicos y apasionados que solo tienen un único fin. «Siempre quedo para lo que quedo. Quedo para foll*r porque es lo que la gente es lo que busca y yo tengo mis necesidades, tampoco me voy a matar a paj*llas», confesó entre risas. En lo personal, el participante contó que su «diosa» es Rosalía. «En vez de pedir a Dios, le pido a ella. Cuando tengo que pedir algo, me pongo el disco nuevo súper religioso y me concentro ‘Rosalía, por favor’», dijo.

Lulis se sincera en ‘First Dates’: «Tengo una enfermedad, soy coleccionista de todo»

Luli explicó que lleva un año buscando pareja estable, pero no aparece. Por ello, acudió a First Dates. Procedente de Talavera de la Reina, el soltero llegó antes que su cita. Por ello, tuvo la oportunidad de sincerarse un poco. «Con la gente gay de Talavera me llevo fatal», confesó. «Con los chicos con los que he estado todos han sido heterosexuales, solteros o casados. Todos. No he estado con un homosexual de Talavera nunca», dijo.

Mientras Luli continuaba esperando su cita, el soltero aprovechó para tomar algo. Fue entonces cuando se sinceró. Y es que, Matías Roure no pudo evitar quedarse sin palabras con la petición del comensal. «¿Me puedes dar otro posavasos que te lo robe? Es que tengo una enfermedad, soy coleccionista de todo: vasos de chupito, posavasos… Tener cuidado porque me lo voy a llevar», le dijo.

Al ver la cara del barman, el soltero se explicó mejor. «Cuando voy de fiesta me suelo llevar los vasos de las discotecas aunque no te dejan, me los llevo, de los festivales que los pagas también me los llevo. Tengo mi casa todo lleno de vasos», contó. Antes de conocer a su cita, el soltero se guardó el posavasos en el bolsillo. «Me he llevado el vasito de recuerdo para ponerlo en mi vitrina», dijo entre risas. Sin lugar a duda, un participante muy particular.