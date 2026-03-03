Un ex alto cargo de Ribera, entre los 6 detenidos por la Guardia Civil en Forestalia por contratos irregulares

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha detenido este martes a seis personas en una operación dirigida a detectar irregularidades en la tramitación de contratos para «proyectos eólicos» y de «placas solares» de la empresa Forestalia. Entre ellos se encuentra Eugenio Dominguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental y ex alto cargo de Teresa Ribera.

Los agentes de la UCOMA, unidad adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), llevan desde primera hora de la mañana registrando las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, además de una decena de domicilios de directivos de la empresa.

Según las autoridades, los investigadores han detenido a una persona en la localidad de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) durante el transcurso del operativo, que permanece abierto y en el que se investigan delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales.

Ahora los investigadores tratan de determinar si durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios. Asimismo, los agentes han asegurado que a lo largo de las pesquisas desarrolladas en algunas de las zonas de ubicación de estos parques energéticos se han hallado «aves electrocutadas» y otros elementos que podrían poner en cuestión la «viabilidad ambiental de las licencias obtenidas».

Los registros en Zaragoza

En la ciudad de Zaragoza se han iniciado los registros de la sede de la compañía así como en el domicilio de su propietario, en el marco de una operación que implicaría a una veintena de empresas de energías renovables, entre otras las del clúster del Maestrazgo (Teruel), un proyecto eólico de gran magnitud denunciado ante la Fiscalía de Aragón.

En una operación diferente a la que lleva a cabo el Seprona, la UCO entró en la sede de Forestalia en Zaragoza en diciembre de 2025 para tratar de determinar su vinculación con el ex dirigente socialista Santos Cerdán y con la llamada fontanera del PSOE Leire Díez.

Según otras fuentes relacionadas con la investigación, la Guardia Civil tenía bajo sospecha a Forestalia también por una subvención de unos «17 millones de euros» a Arapellet, empresa afincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía.