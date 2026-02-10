A Cerdán le traiciona el subconsciente ante el juez: «Las saunas del señor presidente del Gobierno»

A Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, le traicionó el subconsciente durante su declaración ante el juez el pasado 2 de febrero al hablar sobre los audios de Villarejo. «En esos audios aparece lo que todos conocemos de las saunas del señor presidente del Gobierno», señaló Cerdán antes de rectificar rápidamente para decir que eran del «suegro de Sánchez».

Cerdán, además, confirmó ante el juez Arturo Zamarriego que celebró dos reuniones en la sede del partido en la calle Ferraz con la fontanera y periodista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en abril de 2024.

Las reuniones, según reconoció el propio Cerdán, tuvieron lugar en los días de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo tras la imputación a su esposa, Begoña Gómez. Pese a todo, Cerdán aseguró que nunca trasladó nada a Moncloa: «Nadie habló con él. Esos días no tuve ninguna interlocución con el señor presidente del Gobierno».

Cerdán compareció formalmente como testigo, aunque flanqueado por su letrado Jacobo Teijelo. Se encuentra investigado en al menos tres procedimientos judiciales, entre ellos una pieza secreta desglosada de la causa principal en la Audiencia Nacional relativa a la presunta financiación ilegal del PSOE durante su etapa como responsable de Organización.

El ex dirigente socialista relató antes de irse a las fiestas de su pueblo que alguien contactó con Ferraz para ofrecer información «que nos podía interesar», sin poder precisar si fue la periodista Patricia López —ya fallecida— u otra persona. «Creo que fueron dos» reuniones, admitió, celebradas en la quinta planta de la sede, donde se ubican su despacho y los servicios jurídicos del partido.

A los encuentros habrían asistido, además de Díez y Pérez Dolset, Antonio Hernando —entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno—, Alberto Cachinero —jefe de los servicios jurídicos del PSOE— y Juan Francisco Serrano, secretario adjunto de Organización y diputado por Jaén. Cerdán describió unas reuniones informales, «con la gran mayoría de las personas de pie», en las que él mismo salía y entraba para atender llamadas telefónicas, pero no con Sánchez.

Otro de los ejes del interrogatorio fue la relación entre Cerdán y Leire Díez, quien presuntamente se habría presentado ante terceros como «mano derecha» del ex secretario de Organización. Cerdán lo desmintió con rotundidad: «No ha sido ni es ni ha sido mi mano derecha». Y deslizó una respuesta que ha causado cierta conmoción en la sala: «Le puede sorprender la cantidad de compañeros que decían que eran mi mano derecha. Le puedo hablar de cinco o seis».

Cerdán también niega cualquier vínculo con el fiscal Ignacio Stampa o con el empresario Luis del Rivero, figuras conectadas con la investigación. Sobre este último fue especialmente contundente: «No lo conozco, ni tengo su teléfono, ni él tiene que tener el mío».