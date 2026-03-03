Un alto mando de los taxistas de Palma se somete a ‘check control’, una prueba de velocidad por Son Gotleu

En Son Gotleu nada pasa desapercibido. Este barrio palmesano, acostumbrado a reinventarse entre historias de superación y episodios pintorescos, suma ahora un nuevo capítulo que mezcla humor, redes sociales y olor a gasolina. La última sensación local no tiene que ver con grandes obras ni con celebraciones oficiales, sino con un singular check control en Son Gotleu que ya se ha convertido en fenómeno viral en Palma.

Todo comenzó con la creación del perfil de Instagram Songotleu2,0, una cuenta vecinal que ha sabido convertir la rutina del barrio en espectáculo digital. Con desparpajo y mucha ironía, sus impulsores han ideado una prueba de aceleración y velocidad en la calle Santa Florentina de Palma que, sin cronómetros oficiales ni comisarios de pista, se ha transformado en un rito casi iniciático para conductores de toda Mallorca. Coches, motos y furgonetas desfilan por el improvisado circuito urbano con un objetivo claro: superar el check control de Son Gotleu y conseguir la codiciada pegatina acreditativa.

Lo que empezó como una broma entre amigos ha terminado convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral en redes sociales en Palma. Cada día llegan vehículos de distintos puntos de la Isla dispuestos a someterse al examen. Los vídeos muestran salidas rápidas, acelerones medidos a ojo experto y comentarios narrados con tono de retransmisión deportiva. No faltan las risas, los aplausos improvisados y la entrega solemne de la pegatina, que ya luce en parabrisas como si de un distintivo oficial se tratara.

Uno de los momentos más comentados ha sido la participación de un alto mando de los taxistas de Palma. El conocido dirigente no dudó en presentar su vehículo rotulado para enfrentarse a la prueba de velocidad. Su aparición ha generado numerosos comentarios en redes: taxi impecable, espíritu competitivo y sentido del humor. Lejos de la formalidad institucional, un alto responsable del sector del taxi se prestó al juego con naturalidad, demostrando su apoyo a estas iniciativas populares del barrio. De hecho, se dejó grabar y que el vídeo se colgara en la popular cuenta.

Pero si algo caracteriza a los creadores de Songotleu2,0 es su capacidad para convertir cualquier ocurrencia en contenido viral. Hace apenas unos días protagonizaron otra escena que dio mucho que hablar en la barriada. En la plaza Fra Joan Alzina, considerada por muchos vecinos como la zona cero del barrio, difundieron un vídeo en el que se les veía manipulando el motor de un coche a plena luz del día. Entre bromas y comentarios fuera de cámara, uno de ellos vertía una botella de aceite de oliva virgen en el motor de un coche, convencido de que el experimento tendría algún resultado digno de compartir en internet.

La secuencia continuaba con los jóvenes subiéndose al vehículo y arrancándolo mientras seguían grabando desde el interior. En cuestión de segundos, el coche comenzó a emitir una densa humareda, generando sorpresa y desconcierto. Las risas iniciales dieron paso a la confusión y a la necesidad de detener el vehículo ante la evidencia de que el experimento no iba a revolucionar precisamente la mecánica moderna.

Posteriormente, en un segundo vídeo, los protagonistas aclararon que el coche no había sufrido daños graves. Según explicaron, el problema se debió a un manguito estropeado que provocó la espectacular humareda, descartando así una avería irreversible.

Entre pruebas de velocidad en Son Gotleu, pegatinas convertidas en trofeos urbanos y experimentos mecánicos tan sorprendentes como virales, el barrio vuelve a situarse en el foco digital de Palma. Una historia simpática que demuestra que la creatividad vecinal y el humor pueden transformar cualquier calle en escenario y cualquier anécdota en tendencia en redes sociales.