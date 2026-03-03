Un yate valorado en 100 millones de euros y diseñado por el pedófilo Jeffrey Epstein ha atracado en Mallorca. El Limitless, propiedad del empresario norteamericano fundador del imperio textil Limited Brands, Les Wexner, se encuentra actualmente en el recién renovado Club de Mar de Palma a la vista de todos los socios de este privado complejo de lujo.

Considerado una gran obra de la ingeniería naval, este elegante mega yate de 96 metros de eslora es un habitual de la isla desde su construcción allá por el año 1997. Pero su característica más destacada es que fue diseñado por el depredador sexual neoyorquino Jeffrey Epstein, quien jugó un papel muy importante en la gestación del barco.

En concreto, cuenta con hasta tres cubiertas y una gran bañera en la parte de popa. En total, tiene capacidad para 12 invitados y 20 tripulantes. Asimismo, está impulsado por una planta diésel eléctrica, que le permite ir a una velocidad de 25 nudos. Sus diseñadores también incorporaron un joystick que sustituyó al timón tradicional.

Según el periódico The New York Times, Epstein supervisó en todo momento tanto el diseño como la construcción del yate, ya que por aquel entonces actuaba como representante de Wexner. Además, también participó en diferentes reuniones en Londres con diseñadores y responsables de la arquitectura exterior del buque.

Sin embargo, a pesar de su implicación en el nacimiento del mega yate, el ex capitán del barco aseguró que Epstein rara vez se subía a bordo, ya que era una persona muy propensa a marearse.

La importancia de Les Wexner en la vida de Jeffrey Epstein es más importante de lo que se puede pensar. La relación del fundador de Limited Brands, que más adelante integró la firma de lencería Victoria’s Secret, y Esptein fue el inicio de toda la fortuna del pedófilo, lo que posteriormente le permitió extenderse por las más altas esferas del poder político, económico y social.

Según documentos judiciales de febrero de 2026 conocidos gracias a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el pederasta gestionaba el dinero de Wexner, y le ayudaba a adquirir varios de sus activos más icónicos a precios significativamente reducidos.