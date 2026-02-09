Giro en la herencia de Jeffrey Epstein: se desvela quién heredaría su fortuna de 290 millones de dólares

Siete años después de su muerte en una cárcel de Nueva York, donde se quitó la vida mientras esperaba juicio, el nombre de Jeffrey Epstein continúa ocupando un lugar destacado en la agenda informativa internacional. La desclasificación de miles de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reavivado el interés por la figura del financiero, confirmando la magnitud de una red de relaciones que durante décadas se extendió por las más altas esferas del poder político, económico y social. En OKDIARIO estamos siguiendo el caso muy de cerca y tenemos nuevos datos.

Los archivos han vuelto a situar en el centro del debate a personalidades de primer nivel, desde Bill Gates hasta Donald Trump o Bill Clinton, además de miembros de distintas casas reales europeas, como Sarah Ferguson, el expríncipe Andrés del Reino Unido o la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. En estos últimos casos, las revelaciones han supuesto un serio golpe reputacional para las respectivas monarquías, obligadas a gestionar una de las crisis de imagen más delicadas de los últimos años.

El círculo que rodeaba a Epstein

El ascenso de Jeffrey Epstein estuvo estrechamente ligado a su capacidad para relacionarse con figuras influyentes. Ese don de gentes, cultivado durante décadas, fue determinante a la hora de construir una fortuna que, antes de su fallecimiento, se estimaba en varios miles de millones de dólares. Su patrimonio incluía propiedades inmobiliarias de gran valor, inversiones financieras y activos repartidos en distintas jurisdicciones.

Sin embargo, el volumen de esa riqueza comenzó a reducirse de forma significativa tras su muerte. Las indemnizaciones abonadas a las víctimas, el pago de impuestos pendientes y las elevadas costas legales derivadas de los procesos judiciales, que continuaron incluso después de su fallecimiento, han ido erosionando de manera constante el legado económico del magnate.

¿Cuánto dinero tenía?

Según ha publicado The New York Times, la fortuna de Epstein se sitúa actualmente en torno a los 290 millones de dólares. Se trata de una cifra considerable para cualquier ciudadano, pero muy alejada del patrimonio que llegó a controlar en el punto álgido de su carrera. El progresivo desmantelamiento de su imperio económico ha incluido la liquidación de buena parte de sus propiedades inmobiliarias, con el objetivo de hacer frente a las obligaciones legales pendientes.

Ese remanente económico será ahora repartido entre los herederos designados por el propio Epstein, un grupo de unas cuarenta personas seleccionadas personalmente por él antes de su muerte.

La heredera de Jeffrey Epstein

De acuerdo con lo establecido en su fideicomiso, la mayor parte de la herencia irá a parar a Karyna Shuliak, su última novia. Epstein tenía previsto pedirle matrimonio y, según la documentación conocida, había adquirido para ello un anillo de diamantes de 33 quilates.

Shuliak, de 36 años, podría llegar a percibir hasta 100 millones de dólares, además de una parte significativa del patrimonio restante del financiero. No obstante, ese legado ya se encuentra muy mermado tras la venta de numerosos activos y el pago de compromisos financieros acumulados durante años.

Junto a Shuliak, el fideicomiso señala como grandes beneficiarios a dos hombres clave en el entramado personal y profesional de Epstein: su abogado de confianza durante años, Darren Indyke, y su asesor fiscal, Richard Kahn. Ambos figuraban, además, como ejecutores del legado y tenían asignadas cantidades muy elevadas, cercanas a los 75 millones de dólares cada uno.

Su inclusión como herederos y gestores de la herencia ha sido objeto de debate, dado su papel central en la estructura financiera del magnate y su conocimiento detallado de sus operaciones económicas.

¿Qué sucede con el fideicomiso?

Pese a las cifras que aparecen reflejadas en el fideicomiso, el reparto efectivo de la herencia no será inmediato. De hecho, podrían pasar meses o incluso años antes de que los beneficiarios puedan disponer del dinero. Así lo ha explicado Daniel Weiner, el abogado que representa a los sucesores de Epstein.

«No recibirán dinero alguno a menos que se hayan satisfecho completamente todas las deudas y reclamaciones contra la herencia, incluidas las reclamaciones de indemnización presentadas por mujeres que sufrieron abusos a manos de Epstein», ha asegurado el letrado. Estas demandas continúan siendo una prioridad legal y moral, y condicionan cualquier distribución del patrimonio restante.

Siete años después de su muerte, Jeffrey Epstein sigue siendo un símbolo de abuso de poder, impunidad y redes de influencia al más alto nivel. Su herencia, muy lejos de representar un cierre definitivo, se ha convertido en un nuevo capítulo de una historia marcada por el escándalo, la reparación pendiente a las víctimas y las profundas heridas que su figura dejó en instituciones y personas de todo el mundo.