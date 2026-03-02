La previsión de Roberto Brasero que nadie esperaba en España: «Desde el domingo ya será…»

Roberto Brasero tiene una previsión del tiempo que nadie esperaba en España, desde este domingo algo ha cambiado. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede marcar estos primeros días de marzo. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Este experto en el tiempo reconoce lo que podría pasar en estos días en los que cada detalle contará de una manera diferente. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que la situación en España va cambiando por momentos. Será la hora de apostar claramente por un Roberto Brasero que parece que se adelanta a todos y nos da alguna que otra sorpresa inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma sorprendente, desde este domingo ya se aparecían los cambios.

Desde el domingo veremos lo que nadie esperaba

España recibe la que será una de las primaveras más extrañas de los últimos tiempos y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar una serie de situaciones del todo inesperada. Son días de visualizar unos cambios que pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno.

Este tipo de elementos que parece que llegan sin avisar pueden convertirse en un problema. En especial si tenemos en mente algunos detalles que pueden acabar de ser los que nos afectarán de lleno. En estas jornadas en las que realmente cada detalle puede contar y ser parte de un problema mayor.

Esta previsión de Roberto Brasero nos sumergirá de lleno en algunos cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa. Este experto se adelanta a todos y puede acabar siendo los que nos darán cierta sorpresa. Estaremos a merced de una serie de cambios que pueden ser claves que interioricemos.

Es hora de saber qué pasará a partir de un mes de marzo en el que empezaremos a ver llegar determinados elementos que no siempre nos pueden dar más de una sorpresa.

La previsión de Roberto Brasero que pone los pelos de punta

Este experto en El Tiempo puede darnos más de una sorpresa inesperada, en estas jornadas en las que parecerá que nos vamos hacia atrás en el tiempo. Iniciamos una primavera que puede estar marcada por algunos cambios que irán llegando a toda velocidad y que pueden ser esenciales.

Tal y como nos explica desde su blog de Antena 3 dedicado al tiempo: «El domingo podría presentarse con nubes en el sur y este de la península, así como en Baleares, con algunas lluvias débiles en el entorno de la Nao y zonas del este andaluz. Poca cosa. En la mitad norte se esperan cielos despejados con nieblas matinales en Pirineos y el Alto Ebro y en Canarias, seguirá la calima en el este del archipiélago y algunas lluvias en el norte de las islas. También en Andalucía podemos tener calima el domingo aunque no debería ser muy densa. Las temperaturas bajarán en el sur de España y subirán por el norte aunque no serán tan altas como las que hemos tenido estos días. Serán más propias del mes de marzo. Y en este su primer día comienza una nueva estación. En climatología las estaciones deben seguir los trimestres exactos y no coinciden con el inicio astronómico que es el que todos conocemos y que va variando de un año a otro. Este año el inicio astronómico de la primavera será el próximo 20 de marzo, pero el inicio climatológico es este domingo 1 de marzo. Ese día se pondrá fin al invierno climatológico del que se dijo que iba a ser cálido y que es muy probable que acabe siéndolo, entendiendo por cálido el concepto de una temperatura media por encima de la media del invierno. En este invierno hemos tenido días fríos y nevadas, pero en el conjunto de los tres meses la temperatura media del trimestre estará por encima del promedio histórico, ya lo confirmará el balance oficial cuando se haga. Lo que no supieron ver esas previsiones estacionales es el carácter tan húmedo del periodo con esas históricas lluvias del tren de borrasca que han llenado nuestros embalses como nunca los hemos tenido en invierno».

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Una baja fría aislada situada en el atlántico entre Canarias y el suroeste peninsular dejará una situación de inestabilidad en ambas regiones, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente con tormenta afectando al propio archipiélago y a Andalucía occidental, donde podrían ser localmente fuertes y cuyos acumulados es probable que sean significativos en el entorno del Estrecho. Asimismo, la baja también marcará el tiempo en el resto territorio, favoreciendo la entrada de un flujo húmedo desde el Mediterráneo que hará que igualmente predominen los cielos nubosos o cubiertos en la mitad este peninsular y se den precipitaciones ocasionales en buena parte de la fachada oriental y centro este peninsular, más abundantes en el norte del cabo de la Nao. Poco nuboso en general en el Cantábrico y cuadrante noroeste e intervalos nubosos en el resto, si bien con posibilidad de darse algún chubasco ocasional y disperso a excepción de Baleares. Nevará por encima de 1600/1800 metros en Canarias con posibles acumulados significativos en cumbres.

Bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, entornos de montaña y alto Ebro, con calima en la mayor parte de la Península y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y el litoral cantábrico, con ascensos en las provincias mediterráneas y pirenaicas así como en el extremo oeste peninsular, llegando a notable en el oeste de Galicia. Las mínimas tenderán a aumentar, exceptuando el entorno del Estrecho, Canarias, Cantábrico y tercio noroeste con predominio de los descensos. Heladas débiles en Pirineos».