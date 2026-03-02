¿Quieres aprender a hacer crochet? Este es el kit más completo para principiantes
El crochet, o ganchillo, está muy de moda y ahora puedes aprender de cero con este kit para principiantes que incluye todo lo que necesitas por menos de 25€.
El crochet (o ganchillo, como lo hemos llamado siempre) está de moda. Nuestras madres y abuelas llevan años haciéndolo, pero seguro que conoces a alguien que ha empezado hace poco. Si a ti también te pica el gusanillo y te apetece hacerte tus propios tops, bolsos para el verano o bufandas para el invierno, hemos fichado el kit de crochet para principiantes más completo.
No es que el crochet sea sencillo, pero sí que puedes aprender desde casa con práctica, vídeos en internet y un kit con todos los materiales para empezar a hacer crochet. De hecho, en AlIExpress hemos fichado el kit de ganchillo para principiantes de Flosun, ahora rebajado a menos de 20€. Un precio bajísimo en comparación para todo lo que incluye.
Todo lo que incluye este kit para principiantes de crochet
- 21 agujas de ganchillo con grosores desde 0,6 hasta 6 mm que se adaptan a cualquier hilo y proyecto.
- 10 ovillos de hilo en colores variados para empezar a practicar.
- Más de 30 accesorios: marcadores de punto, cinta métrica…
- Bolsa de almacenamiento con compartimentos para mantener todo organizado o llevar donde quieras.
El mejor kit para aprender a hacer crochet
El kit de ganchillo para principiantes de Flosun incluye todo lo necesario para empezar en el ganchillo. De hecho, comprar uno así es la mejor forma de aprender, porque tendrás todos los materiales necesarios y una base muy buena para casi cualquier proyecto. Una vez que aprendas y cojas soltura, ya podrás comprar tu propia lana según lo que quieras crear.
El punto fuerte es que incluye agujas de crochet de prácticamente todos los tamaños, así que podrás pasar de pequeños amigurumis a bufandas, gorros, mantas o tops. Y llevar tus materiales siempre contigo para tejer cuando vayas de copiloto en el coche o viajes en transporte público.
¿Por qué empezar a hacer crochet en 2026?
Que el crochet esté de moda no responde solo a una tendencia pasajera. Por un lado, cada vez valoramos más la moda hecha a mano, personalizable y sostenible, así que no se nos ocurre mejor idea que poder tejer tu propio top en verano, una rebeca para el invierno o un bolso para ese evento especial. Será 100% único, hecho a medida y a tu gusto. Incluso tendrás los regalos más especiales para familia y amigos.
Por otro lado, los expertos afirman que hacer ganchillo unos 30 minutos al día es muy bueno a nivel mental. Nos obliga a bajar el ritmo y a concentrarnos en repetir puntos y contar vueltas. Está demostrado que reduce el estrés, mejora la concentración y aumenta la satisfacción mental cuando tengas terminada tu primera creación (y todas las que vendrán después).
¿Te animas? Si te picaba el gusanillo, o si directamente nunca te había llamado el crochet, con este kit para principiantes puedes aprender de cero y crear tus primeros proyectos por menos de 20€. ¡A tejer!
