Si buscas una tablet grande y fluida de verdad, esta Lenovo con 144 Hz te va a sorprender

Pasas mucho tiempo fuera de casa y no te puedes llevar el portátil contigo porque es demasiado aparatoso. Sí, es el momento de comprar una tablet, sobre todo cuando asoma por el radar un modelo como la Tablet Lenovo Idea Tab Pro. Esta en concreto destaca no solo por sus casi 13 pulgadas de pantalla 3K, sino también por un procesador de 8 núcleos que puede con todo, 8 GB de RAM perfectos para tener varias apps y pestañas abiertas sin problemas y una batería que puede aguantar hasta una semana de uso. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora mismo tiene 130 € de descuento.

Una tablet todoterreno que puedes usar para trabajar, estudiar, jugar y lo que quieras. Atrae por su diseño y por su precio, pero sorprende por su rendimiento.

¿Por qué la recomendamos?

La pantalla de casi 13 pulgadas tiene una resolución 3K que se ve y se mueve de maravilla.

Tiene RAM y espacio de sobra para guardar lo que quieras, aunque es ampliable.

Su procesador MediaTek Dimensity puede mover cualquier app sin ningún problema.

La batería aguanta varios días de uso y tiene carga rápida de 45 W.

Comprar en Fnac por ( 429 € ) 299 €

Tablet Lenovo Idea Tab Pro

El punto que hace a la Tablet Lenovo Idea Tab Pro diferenciarse del resto es la mezcla de potencia y pantalla con la que cuenta. Muchos modelos despuntan en un aspecto y se quedan cortos en otro, pero este no, porque tiene resolución 3K, 144 Hz para una imagen fluidísima y además un procesador de 8 núcleos acompañado de RAM de sobra para trabajar, jugar, editar y hacer lo que quieras. De hecho, la batería es de 10.200 mAh, por lo que puedes pasar horas y horas jugando sin tener que preocuparte por enchufes, y si la usas para leer puedes despreocuparte durante casi toda una semana. Es sorprendente a nivel de autonomía, pero sobre todo a nivel de potencia y posibilidades, más aún con su lápiz táctil, perfecto para escritura y diseño.

Un modelo de 12,7 pulgadas muy fácil de llevar y con potencia y autonomía suficientes si pasas mucho tiempo fuera de casa y necesitas un aparato para trabajar o para entretenerte. No decepciona.

Esto opinan quienes la tienen

A los usuarios les encanta esta tablet sobre todo por su rendimiento o por las funcioenes de escritura. Lo que más destacan es lo bien que se ve y se escucha, pero también su fluidez. Puedes leer algunas reseñas reales a continuación:

«Lo compré para leer libros-e y poder subrayar , los PDF los puedo leer de maravilla con letra grande el resto también. Las otras funciones las voy descubriendo poco a poco: las notas manuscritas bien. Cumple mis expectativas.»

«Excelente tablet, funciona con fluidez navegando y en múltiples ventanas. Gran calidad del sonido y de imagen para películas y series.»

«Tablet de grandiosa calidad que funciona perfectamente. Va rápido, fluida la pantalla y es una pasada.»

Comprar en Fnac por ( 429 € ) 299 €

Con Fnac, además del descuento, puedes fraccionar el pago en 4 meses y tienes tanto recogida en tienda gratis como enrega en un plazo de 24 horas. Te da opciones de sobra para que puedas elegir la mejor.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping