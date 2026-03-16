El móvil Android con más IA, mejor cámara y más años de actualizaciones: el Google Pixel 9 enamora

¿Buscando un buen teléfono móvil Android? Pues deja de buscar. El Google Pixel 9 te va a enamorar con su doble cámara de 50 y 48 MP, sus funciones de IA avanzadas y su batería que aguanta más de un día de pleno uso. Es un teléfono de 6,3 pulgadas con 128 GB de memoria que ahora tienes rebajado 154 €, y vale cada euro.

Un teléfono móvil puntero, pensado para quienes quieren teléfonos que les valgan para crear contenido, para trabajar o incluso para jugar sin limitaciones.

¿Por qué recomendamos este móvil?

La cámara de 50 MP tiene Visión Nocturna, Enfoque Macro y Editor con IA. Te da acabados profesionales fácilmente.

Viene con Gemini integrado para resolver dudas o ayudarte en lo que sea mediante conversaciones naturales.

Su batería de 4700 mAh aguanta más de 24 horas de uso y se carga al 55% en 30 minutos.

Tiene 7 años de actualizaciones garantizadas.

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Google Pixel 9

Tiene muchísimas bondades, pero la que más enamora del Google Pixel 9 es su cámara doble: tiene un gran angular de 50 MP y un ultra gran angular de 48 MP con Enfoque Macro. Y no se queda ahí, la función Inclúyeme te pone en las fotos en las que no salías, su Editor Mágico te permite editar las fotos como quieras con IA y su vídeo a 4K y 60 FPS luce de cine. Aunque no es solo cámara, tiene un chip Tensor G4 y 12 GB de RAM que le dan una fluidez y rendimiento impecables, potenciando la IA para tener traducción instantánea y asistencia de llamadas cuando lo necesites. Es un teléfono todoterreno encapsulado en 6,3 pulgadas con un acabado premium.

Perfecto sobre todo para creadores de contenido, pero también para quienes buscan un buen teléfono Android sin pagar una fortuna. Es de lo mejor que vas a encontrar por ese precio.

Esto opinan quienes lo han comprado

Su potencia, su fluidez, sus acabados prémium, prácticamente todo lo que implica a este teléfono gusta a sus compradores. Puedes comprobarlo con las reseñas que hemos recopilado:

«Lo compré en la versión de 128 GB y, después de varios días usándolo, estoy muy contento. El Pixel 9 va súper fluido: abrir apps, cambiar entre ellas y hacer fotos es instantáneo. La pantalla se ve muy bien incluso con mucha luz.»

«El software es increíble, las cámaras son increíbles, la pantalla es increíble y los altavoces también.»

«Tras varios días de uso tengo que decir que una maravilla de móvil, rápido, no se calienta , aguanta la batería, materiales sólidos y fotos espectaculares…. Además Gemini es una gozada.»

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Ahora mismo, AliExpress ofrece el envío gratuito de este teléfono con un periodo de entrega estimado de entre 5 y 7 días. Además, con devolución gratuita en un plazo de 30 días.

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