Cómo elegir un colchón de muelles ensacados: las propuestas de Colchones Aznar para cada tipo de durmiente

Dormir bien es una necesidad biológica y uno de los pilares del bienestar físico y mental, junto a la alimentación, el deporte y los hábitos saludables. ¿Alguna vez te has parado a pensar si estás cuidando el descanso como se merece? Las horas de sueño y el descanso de calidad son responsables de la energía con la que nos despertamos por la mañana y del estado de ánimo, y a veces la culpa la tiene un colchón que no se adapta a nuestras necesidades.

Si estás pensando en cambiar el tuyo, ¿has oído hablar de los colchones de muelles ensacados? En su interior esconden una de las mejores tecnologías de descanso que existen, pues cada muelle funciona de manera independiente para que el colchón responda mejor a la presión que ejerce cada parte del cuerpo. Es decir, que son mucho más ergonómicos y respetuosos con tu salud corporal. Colchones Aznar son uno de los referentes en colchones de muelles ensacados, con propuestas que se adaptan a distintos perfiles y presupuestos. ¡Te ayudamos a encontrar el que mejor va contigo!

Descubre los colchones de muelles ensacados de Colchones Aznar

¿Qué son los colchones de muelles ensacados y por qué deberías tener uno?

Los colchones de muelles ensacados utilizan cientos de muelles individuales embolsados que trabajan de manera independiente. Al contrario que los sistemas tradicionales, en los que todos los muelles reaccionan a la vez, cada punto del colchón se adapta de manera específica al peso y a la postura de cada persona.

Por tanto, tendrás la sensación de dormir en un colchón hecho para tu cuerpo y tu postura, pues distribuye mucho mejor la presión corporal, se adapta con total precisión y proporciona una sensación de estabilidad superior. Además, al haber espacio entre los muelles, el aire circula fácilmente para evitar la acumulación de calor.

Muelles ensacados o espuma: ¿qué opción elegir?

La respuesta depende mucho de tus gustos, porque hay diferencias evidentes entre los dos sistemas:

En un colchón de espuma disfrutarás de una sensación más envolvente y uniforme.

disfrutarás de una sensación más envolvente y uniforme. Los colchones de muelles ensacados son más fresquitos, dan una mayor sensación de independencia de movimientos y una respuesta más dinámica al cambiar de postura.

¿Por qué las parejas deberían elegir un colchón de muelles ensacados?

Porque la tecnología de muelles ensacados responde muy bien a las necesidades de las parejas. Es decir, tiene independencia de lechos para que los movimientos de uno no afecten al otro. Si uno de los dos se mueve mucho, cambia de postura o se levanta durante la noche, el otro apenas lo notará.

Además, los muelles ensacados se adaptan individualmente al peso de cada durmiente y a los puntos de presión, así que también tienen sentido si hay diferencias grandes de peso o de altura en la pareja.

Pásate a los colchones de muelles ensacados con Colchones Aznar

No es necesario hacer una gran inversión para cambiarte a un colchón de muelles ensacados. El Pocket V Spring es uno de los más vendidos de Colchones Aznar, porque reúne las principales ventajas de esta tecnología a muy buen precio.

Combina una estructura de muelles ensacados de 2 cm de viscoelástica para envolver el cuerpo de forma cómoda, con una firmeza media-alta y muy buena regulación térmica. Si quieres mejorar tu descanso con un presupuesto reducido, te van a encantar sus 22 cm de altura y las 7 capas de confort.

Adaptación progresiva al cuerpo durante toda la noche.

Lo recibirás enrollado al vacío para facilitar el transporte y la instalación en casa.

Comprar en Colchones Aznar

El colchón Queen es otro de los grandes superventas de Colchones Aznar, con una buena firmeza, adaptabilidad y confort. La capa de 3 cm de Supersoft acoge el cuerpo de manera gradual (y muy agradable), mientras que el núcleo de muelles ensacados favorece la ventilación y reduce el calor corporal.

Es interesante si buscas una sensación de confort más mullida, con un buen soporte para descansar bien y que el cuerpo no se hunda.

La capa de algodón regula la temperatura y la humedad durante el descanso.

El tratamiento Sanitized mantiene una superficie más higiénica frente a bacterias y microorganismos.

Comprar en Colchones Aznar

Si buscas dar un salto en cuanto a prestaciones, el Duplex es uno de los modelos más avanzados del catálogo de colchones de muelles ensacados de Colchones Aznar. Combina muelles ensacados, micromuelles y materiales de última generación para un descanso 100% ergonómico y fresquito.

Tiene una firmeza alta, 5 zonas diferenciadas de descanso y muy buena ventilación. Así que, si eres una persona calurosa o vives en una zona con temperaturas altas durante buena parte del año, el colchón Queen es para ti.

La combinación de muelles ensacados y micromuelles mejora la adaptación anatómica.

Tiene una estructura que permite la renovación constante del aire en el interior del colchón.

Comprar en Colchones Aznar

En la parte más alta de la gama encontramos Natura Fussión, un colchón diseñado para quienes buscan el máximo nivel de confort y ergonomía, también con un presupuesto más alto. Combina muelles ensacados, látex 100% y viscoelástica de alta densidad para una adaptación mucho más precisa al cuerpo.

Esta configuración distribuye mejor la presión, ayuda a dormir en una postura mucho más natural y es interesante en personas que suelen tener dolores lumbares, musculares o articulares.

El látex distribuye la presión sobre el cuerpo de manera uniforme.

Alta independencia de lechos que mejora el descanso en pareja.

Comprar en Colchones Aznar

Si no descansas bien por la noche, te despiertas cansado o tienes dolores musculares, tal vez sea porque no has encontrado el colchón que mejor se adapta a tus necesidades. Si te animas a probar los colchones de muelles ensacados de Colchones Aznar, entenderás por qué están a la orden del día y son más vendidos que otras tecnologías tradicionales. ¡Por fin vas a descansar!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping