Ayuso evita polemizar con el Gobierno de Pedro Sánchez por el fuego: «La prioridad es salvar vidas»

La presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado de forma explícita hacer comentarios sobre la gestión y las críticas que se han vertido sobre su Gobierno desde el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña ha reiterado que sus prioridades son: «salvar vidas, seguir evacuando municipios», con especial atención, según ha especificado, a la población vulnerable y, a partir de ahí, «seguir atacando los incendios».

Preguntada por su valoración de las críticas vertidas desde el Gobierno de Sánchez y el PSOE por la gestión de su Ejecutivo autonómico al estallar los incendios en su comunidad, Ayuso se ha limitado a decir «No. Ninguna».

Concretamente, fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que, inmediatamente después de que el Gobierno de Ayuso declarase la emergencia nacional por los incendios en Madrid, publicó en sus redes sociales una crítica a los «gobiernos del PP», de los que dice que recortan servicios públicos y luego piden la ayuda del Estado.

Por otra parte, Ayuso tachó de «mamarracho» al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por solicitar al Gobierno de Madrid explicaciones y detalles por su declaración de catástrofe nacional y elevar al nivel 3 la intervención de la Administración, con lo que lleva a intervenir y liderar la lucha contra el fuego en este caso. Rápidamente, Puente volvió a echar mano de sus redes sociales para replicar a Ayuso a través de la red social X que «Si hay una mamarracha en España, esa eres tú».

La presidenta se limitó a decir que «la prioridad es salvar vidas y dejarnos de estupideces» en la tarde de ayer y desde entonces ha eludido cualquier provocación o conato de conflicto político. La presidenta se ha limitado a dar explicaciones técnicas y repetir las previsiones e indicaciones de los técnicos.

En su última comparecencia, pasado mediodía de este sábado 25 de julio, Ayuso ha anunciado la evacuación de dos nuevos municipios madrileños: Cadalso de los Vicdrios y Rozas de Puerto Real, ha estimado en 50.000 personas afectadas por el momento y ha insistido en que «estamos trabajando todas las administraciones juntas, afrontando un único incendio».

Tras Ayuso ha intervenido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha sido el encargado de anunciar que se tiene que evacuar el dispositivo, el puesto de mando instalado en Cenicientos. «Con calma», ha dicho, «pero os pido que vayáis saliendo de aquí». Acto seguido, bomberos, UME, autoridades y todos los efectivos presentes han empezado a desmontar el puesto de mando.