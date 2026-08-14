Aída Nízar: «Traería a Bukele a España, es el enviado para mejorar el mundo»

Aída Nízar se ha convertido durante unos minutos en azote político en una entrevista en la que no ha dejado títere con cabeza (ni en el panorama nacional ni en el internacional), y en la que ha revelado desorbitados cachés en televisión, ha contado también la dinámica real de programas como Supervivientes o ha esclarecido cuánto puede llegar a ingresar una cadena con publicidad en horario de máxima audiencia. Además, la mediática colaboradora ha opinado sobre la monarquía o la situación de Ceuta en una entrevista con Hablando en plata, el podcast de Rodrigo Villar.

La colaboradora ha vuelto a demostrar por qué su presencia en cualquier formato es sinónimo de titular garantizado. Aída Nízar ha desplegado en Hablando en plata su inconfundible verborrea para repasar algunos de los frentes más controvertidos de la escena pública, y ha dejado claro que su capacidad para agitar el avispero sigue totalmente intacta.

A la hora de valorar la gestión política, Nízar establece un abismo entre el escenario español y el internacional. Por un lado, muestra su fascinación incondicional hacia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien pone como modelo de firmeza y al que «traería a España» sin pensarlo dos veces: «Adoro a Bukele, me enamora Bukele. Me entusiasma lo que ha hecho con El Salvador. Me encanta que haya encarcelado a los delincuentes y que ahora sea el país más seguro de Latinoamérica y con más futuro para los jóvenes. Ahí se demuestra cómo un político puede hacer tanto bien por una sociedad».

Aída Nízar señala el significado del nombre de Bukele, de origen árabe, enviado para mejorar el mundo, y aplaude su gestión con las cárceles de El Salvador. «¿Por qué yo, como ciudadana, tengo que estar manteniendo a toda esta panda de delincuentes que tengo en la cárcel y que salen con una paga? ¿Por qué tienen que comer mejor ellos que tantas personas a las que hay que ayudar?», verbaliza.

Contrasta la postura de Bukele, según Aída, con la del resto de políticos en la actualidad. «Es una pena que, teniendo poder para mejorar la vida de las personas, los políticos sólo piensen en embolsarse millones. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en Ceuta? La gente tiene miedo», añade, y se muestra a favor de la deportación, tras recalcar que es de familia jordana y descendiente de inmigrantes que iban a otro país «a trabajar y dejarse la piel»: «Si vienes a delinquir, yo estoy a favor de la deportación». En ese sentido, rechaza a la inmigración representada por quienes vienen a «vivir de los cientos de millones de impuestos que pagamos a Hacienda», mientras que tilda de «maravillosa» la que «viene a trabajar de verdad, que es la que enriquece a un país».

El choque de Aída con Meloni en la televisión de Italia

También en el plano internacional, Aída rememora su sonado choque en la televisión italiana, en la que actualmente sigue trabajando, con Giorgia Meloni. El encontronazo se produjo cuando Meloni aún no era primera ministra, a raíz de un polémico chapuzón de Aída Nízar en la Fontana de Trevi de Roma. «¡Que no discutí con Meloni, le recordé que ella era una niñera!», dice, con cierto tono de guasa.

Asimismo, aprovecha ese recuerdo para hacer una reflexión, a modo de crítica: «¿Por qué para ser doctor o ingeniero tienes que licenciarte, pero para ser político no te exigen ni el graduado escolar? ¿Por qué cualquier patán puede llegar a ser político?». Independientemente de eso, reconoce que Meloni «lo está haciendo bien como presidenta, aunque no sea licenciada y no sepa hablar los cuatro idiomas que habla Aída», dice, refiriéndose a sí misma de esa manera tan inconfundible, en tercera persona. «Felicitaría a Meloni por cómo posiciona a Italia en el mapa», destaca.

En lo que a España se refiere, Aída Nízar se muestra implacable con la clase política, a la que afea su desmesurada búsqueda de protagonismo mediático, algo que se puede apreciar en lo mucho que les «gusta el foco», como si se tratara más de un «candidato a Supervivientes» que de un candidato político. «A un político no le puede gustar tanto como le gusta a Aída Nízar el punto rojo, el foco», reprocha.

Además, la imagen que traslada la clase política española ya no es la que era, a juicio de Aída. «Qué pena de Congreso de los Diputados. Eso ya no es un Congreso de los Diputados. La gente iba vestida incluso con clase, ahora los diputados van con rastas, con camisetas, ya sin protocolo. Se insultan entre ellos, a ver quién dice la chorrada más grande. Antes eran personas leídas, sabias», lamenta.

«Pedro Sánchez nunca ganó unas elecciones»

En cuanto al presidente del Gobierno, recuerda que «Pedro Sánchez es una persona a la que echó su propio partido», pero está convencida de que conseguirá seguir en Moncloa tras los próximos comicios, «partiendo de la base de que nunca ganó unas elecciones» y de que «ha demostrado» ser capaz de «cualquier cosa» para atarse al poder. Tampoco evita señalar la responsabilidad de la oposición en la permanencia de Sánchez en el Gobierno: «Nadie sabe plantarle cara».

De la misma forma, critica la política exterior que está ejecutando el Gobierno, puesto que «nunca ha habido esta pésima relación entre Estados Unidos y España», mala relación que «nos está costando mucho dinero». «Yo quiero ser de un país que está aliado a los grandes, a los que me pueden proteger en un momento dado», reflexiona Aída Nízar, que revela que fue presidenta de Nuevas Generaciones en el PP, partido que también abandonó desencantada. Actualmente, ninguno le convence.

Respecto a la monarquía, tiene una sola crítica, la falta de «coherencia», apunta, con una encendida defensa de sus convicciones cristianas que le llevan a cuestionar con dureza el comportamiento de la Reina Letizia al santiguarse en actos públicos. «Me ofende cuando veo a doña Letizia santiguarse sabiendo que es atea. Como cristiana, creo que con la Iglesia no se juega y no se le parodia», expresa. Por contra, sí que valora que su figura ha beneficiado a la imagen de la institución.

‘Supervivientes All Stars’ y 150.000 € por una entrevista

En otro orden de cosas, Aída Nízar ha abordado su faceta mediática, momento en el que ha reivindicado la «autenticidad» de Supervivientes frente a otros formatos, como «el más editado de la televisión», en alusión a La Isla de las Tentaciones. La ex concursante de Supervivientes ha revelado su caché en el reality de Telecinco, donde asegura que cobró 47.000 euros a la semana.

«Supervivientes es un programa muy auténtico en el que ni nos dan de comer ni las pruebas son falsas, y nos pagan muy bien», cuenta, al tiempo que confiesa una nueva oferta del concurso: «Me están rogando que entre en Supervivientes All Stars, pero he puesto una serie de ceros y, si pretenden que vaya por un euro y un bocadillo, Aída se queda en su mansión, en su barco y en su chalé».

Lo máximo que ha llegado a ingresar en televisión, aclara, son 150.000 euros por una entrevista en ¿Dónde estás corazón?, programa que presentaba Jaime Cantizano en Antena 3. Sin embargo, su entrevista fue mucho más beneficiosa para la cadena: «Yo les hice ganar a ellos 10.300.000 euros en publicidad esa noche». En ese sentido, lamenta que siempre se pregunte a los famosos por el caché, y nunca se cuestione cuánto puede ganar una cadena en ingresos publicitarios si ofrece tanto dinero por la presencia de un personaje que genere expectación.

Expectación como la que puede generar un personaje como el de Aída Nízar, cuya «sinceridad» le ha costado «grandes controversias», señala. Recuerda, entre ellas, un enfrentamiento con Jesús Vázquez por el que le echaron de Telecinco. El presentador aseguró que la atacaron en un bolo lanzándole tomates, y se aferró a esa afirmación porque «lo decía la prensa». «Bueno, pues la prensa también habló del caso Army y yo nunca me lo creí», le recriminó ella.