La semana llega a su fin y en COOL toca repasar las historias que más han despertado el interés de nuestros lectores. La actualidad social, los rostros conocidos y algunas conexiones inesperadas han protagonizado las cinco noticias más leídas de los últimos días.

Ferran Torres responde a la pregunta de Leonor sobre su pelo

La princesa Leonor volvió a convertirse en protagonista durante uno de sus últimos compromisos públicos, aunque esta vez una curiosa conversación relacionada con el fútbol terminó llamando especialmente la atención. Ferran Torres respondió a una pregunta de la heredera al trono sobre su pelo, protagonizando un momento espontáneo que rápidamente despertó la curiosidad. La anécdota demuestra, una vez más, que los encuentros entre la Familia Real y los deportistas también dejan espacio para situaciones de lo más naturales.

Los looks de las invitadas VIP a la Gala Starlite

La Gala Starlite volvió a reunir en Marbella a numerosos rostros conocidos y, como cada verano, la alfombra roja se convirtió en una auténtica pasarela de tendencias. Las invitadas VIP apostaron por estilismos sofisticados, vestidos de noche y propuestas pensadas para una de las citas más destacadas del calendario social. Los detalles de cada look, desde los diseños elegidos hasta los complementos, no pasaron desapercibidos.

El inesperado triángulo que conecta a los Onieva con Daniel Sancho

Una de las historias más sorprendentes de la semana tiene como protagonistas indirectos a la familia Onieva y a Daniel Sancho. El hermano de Íñigo Onieva mantiene una relación de amistad con Sancho y, según la información publicada, tiene previsto acudir mañana a prisión para visitarle. Una conexión poco conocida que vuelve a situar a dos nombres que han protagonizado titulares por motivos muy diferentes en el foco de la actualidad.

Gabriela Guillén aprovecha la boda de Cristiano y Georgina para confirmar su relación con el futbolista

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también ha generado titulares más allá de la propia celebración. Gabriela Guillén habría aprovechado el revuelo mediático alrededor del enlace para confirmar públicamente su relación con un futbolista, una noticia que rápidamente despertó el interés de los lectores y alimentó las especulaciones en torno a su vida sentimental.

Bertín Osborne reaparece y se arranca a cantar con Michael Bublé

Bertín Osborne ha vuelto a ponerse delante de los focos después del grave problema de salud que le obligó a reducir su actividad pública. Su reaparición ha estado marcada por uno de sus grandes clásicos: la música. El cantante sorprendió al compartir escenario y arrancarse a cantar junto a Michael Bublé, dejando una de las imágenes más comentadas de la semana.