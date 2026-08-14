Nicole Kidman: «Por supuesto que casarme con Tom Cruise tiró mi carrera por la borda»

Nicole Kidman ha pronunciado abiertamente algunas reflexiones acerca de su matrimonio con Tom Cruise, con el que conformó una de las parejas más icónicas y mediáticas de Hollywood. Justo 25 años después de su divorcio del protagonista de Misión Imposible, la actriz australiana ha echado la vista atrás para recordar los inicios de su relación, en la década de los 90, y la enorme presión a la que estuvieron expuestos los dos intérpretes.

Cuando Nicole Kidman y Tom Cruise se casaron, en diciembre de 1990, ella apenas tenía 23 años. Coincidía con una etapa en la que la protagonista de Babygirl comenzaba a despuntar en Hollywood, tras haber coincidido con el actor en el rodaje de Días de trueno (Tony Scott). Él, en cambio, tenía 28 años y ya se había consolidado como una de las figuras más poderosas y taquilleras de la industria cinematográfica global, con títulos como Top Gun, dirigida también por Scott.

Kidman ha rememorado aquel vertiginoso momento. «De repente tenía 22 o 23 años y un esposo que era una superestrella del cine. Pero era algo completamente natural para mí; simplemente nos enamoramos con locura, fue así de simple», ha explicado la actriz en una reveladora entrevista concedida a la edición británica de la revista Vogue.

Según ha relatado Kidman, quienes integraban su entorno profesional y personal le lanzaron serias advertencias antes de pasar por el altar, especialmente por el peligro que podía suponer para su futuro profesional contraer matrimonio con Tom Cruise: casarse con una superestrella de tal magnitud amenazaría con ensombrecer su propia trayectoria, y con relegarla a ser únicamente «la esposa de Tom Cruise», le indicaron.

«Recuerdo que la gente me decía: ‘De acuerdo, bueno, esto va a afectar a tu carrera de verdad’», ha señalado. Sin embargo, la actriz ha confesado que, en aquel momento, el éxito profesional estaba lejos de ser su prioridad. Impulsada por un sentimiento profundo e irracional, y por el «amor ciego», Kidman no dudó en restar importancia a las consecuencias laborales de su decisión, y quiso poner fin a todos los comentarios: «No me importa, estoy enamorada y quiero casarme».

La intérprete de Operaciones Especiales: Lioness ha llegado a admitir que era muy tajante en sus convicciones en esa época. «¿Acaso no me iba a casar con el hombre al que amo? Por supuesto que casarme con Tom Cruise tiraría mi carrera por la borda, pero no me importaba», ha sentenciado sobre su relación con el actor, con el que protagonizó Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick).

Lo cierto es que, tras la boda, las advertencias no tardaron en hacerse realidad en el terreno mediático. Durante gran parte de los once años que duró su matrimonio -período en el que adoptaron a sus dos hijos, Isabella y Connor—, los medios encasillaron a la actriz en un rol secundario dentro de la pareja.

De hecho, Nicole Kidman ha apuntado cómo sus allegados llegaron a recordarle con el tiempo aquellos avisos iniciales sobre la pérdida de su propia identidad artística: «Pasé a ser su ‘esposa’ y ellos me decían: ‘¿Ves? Te lo dijimos’».

Nicole Kidman y su influencia en la industria

Aunque en su momento aceptó asumir ese riesgo por amor, el tiempo terminó por demostrar la firmeza de su talento. Tras su sonado divorcio en 2001, Nicole Kidman no solo resurgió, sino que construyó una de las carreras más aclamadas y versátiles de la historia reciente del cine, una industria en la que ha alcanzado el estatus de icono por mérito propio.

El legado de Nicole Kidman en la industria se define por una audacia interpretativa poco común, con la que ha transitado con naturalidad entre el cine de autor de culto y grandes producciones de Hollywood, además de ser una de las actrices que mejor ha sabido leer la irrupción del streaming para involucrarse en series de televisión.

Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad magnética para encarnar personajes complejos y vanguardistas: ha convertido en obras de culto títulos cinematográficos como Eyes Wide Shut, la intriga gótica de Los otros (Alejandro Amenábar), la elegancia extravagante de Moulin Rouge! (Baz Luhrmann), la sátira negra Todo por un sueño (Gus Van Sant) o la comedia fantástica Prácticamente magia (Griffin Dune).

En la pequeña pantalla, su impacto como actriz y productora ejecutiva revolucionó desde un principio el formato de las miniseries dramáticas, con éxitos aclamados por la crítica y la audiencia como Big Little Lies, The Undoing, Nine Perfect Strangers u Operaciones especiales: Lioness.

Con todo ello, en el ámbito profesional y financiero, Kidman se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento. Tras una trayectoria de más de cuatro décadas, su patrimonio neto está estimado en 250 millones de dólares, cifra impulsada no sólo por sus elevados cachés como actriz, sino también por su faceta como productora.

A lo largo de su carrera acumula un palmarés que supera los 95 premios sobre más de 270 nominaciones globales. Entre sus galardones más destacados a Nicole Kidman figuran un Oscar por su interpretación de Virginia Woolf en Las horas, dos premios Emmy, seis Globos de Oro, un BAFTA, la Copa Volpi del Festival de Venecia y el histórico reconocimiento AFI Life Achievement Award a toda su trayectoria.