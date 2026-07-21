Nicole Kidman, sobre la felicidad: «Cuando abandones el deseo de controlar el futuro, vivirás de verdad»

Nicole Kidman lleva más de tres décadas siendo una de las actrices más admiradas de Hollywood. Ganadora de un Oscar, referente del cine internacional y protagonista de algunas de las películas más importantes de las últimas décadas, la intérprete ha demostrado que su influencia trasciende la gran pantalla.

Hay una de sus reflexiones que sigue generando repercusión: «Cuando abandones el deseo de controlar el futuro, te aseguro que serás mucho más feliz y vivirás de verdad. Vive el presente». Todo esto hace referencia a un problema que preocupa a mucha gente: la dificultad para convivir con la incertidumbre. En una sociedad acostumbrada a planificar cada paso y buscar respuestas inmediatas, sus palabras invitan a detenerse y poner el foco en el momento.

El deseo de controlarlo todo

Aunque la necesidad de planificar forma parte del comportamiento humano, numerosos especialistas coinciden en que el intento permanente de controlar aquello que todavía no ha ocurrido puede convertirse en una importante fuente de ansiedad. Pensar constantemente en lo que sucederá mañana, anticipar problemas o imaginar escenarios negativos termina, en muchos casos, alejando a las personas de la realidad que están viviendo.

El deseo de controlar el futuro responde, en gran medida, a un mecanismo de protección. El cerebro humano está preparado para anticipar posibles amenazas y reducir el riesgo, un proceso que ha resultado fundamental para la supervivencia de la especie.

Muchas investigaciones en neurociencia han demostrado que la incertidumbre activa regiones cerebrales relacionadas con el miedo, como la amígdala, responsable de procesar muchas de nuestras respuestas emocionales. De hecho, algunos estudios apuntan a que la mente puede experimentar más estrés ante una situación incierta que frente a un desenlace negativo ya conocido.

La reflexión de Nicole Kidman encaja precisamente con esa idea. Aceptar que no todo puede preverse ni controlarse permite reducir la carga emocional que supone vivir pendiente de acontecimientos futuros. No se trata de renunciar a los objetivos o dejar de planificar, la clave es entender que hay cosas que se escapan de nuestro alcance.

La brillante trayectoria de Nicole Kidman

Desde sus primeros trabajos en la industria cinematográfica australiana hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas de Hollywood, la intérprete ha construido una trayectoria marcada por la versatilidad. Películas como Eyes Wide Shut, Moulin Rouge! o Los otros consolidaron un prestigio que alcanzó uno de sus momentos culminantes con el Oscar a la mejor actriz por su interpretación de Virginia Woolf en Las horas.

Lejos de acomodarse tras ese reconocimiento, Nicole ha seguido apostando por proyectos muy diferentes entre sí, demostrando una constante disposición a asumir nuevos retos interpretativos. Esa filosofía quedó reflejada durante su participación en el popular pódcast Las Culturistas, presentado por los humoristas Matt Rogers y Bowen Yang.

En este programa, la actriz repasó distintos momentos de su carrera y explicó cuál ha sido el criterio que ha guiado muchas de sus decisiones profesionales. Lejos de seguir una estrategia estrictamente planificada, aseguró que siempre ha preferido dejar espacio a la intuición y a la curiosidad.

«Siempre estoy dispuesta a probar cosas y a saltar al vacío, para mí todo parte de la curiosidad y del deseo de experimentar», afirmó durante la entrevista. Una declaración que resume la actitud con la que ha construido una carrera iniciada en 1983 y caracterizada por la diversidad de registros, géneros y personajes.

Ese planteamiento guarda una estrecha relación con la reflexión sobre la felicidad. Frente a la necesidad de controlar cada paso, Nicole defiende una forma de entender la vida en la que la curiosidad ocupa un lugar central y donde el crecimiento personal nace precisamente de aceptar aquello que no puede preverse.

Acepta su imagen y su edad

La participación de Nicole Kidman en Las Culturistas permitió conocer a la actriz desde un punto de vista más cercano porque habló de temas muy personales. Uno de ellos fue su relación con la imagen, un asunto especialmente sensible dentro de una industria donde la apariencia suele estar sometida a un examen permanente.

Kidman reconoció que durante muchos años no se sintió especialmente cómoda con su aspecto. Su altura y su complexión delgada, que posteriormente se convertirían en algunos de sus rasgos más característicos, fueron durante una etapa motivo de inseguridad.

«Siempre he sido alta y delgada y durante mucho tiempo fue algo que no me gustaba, pero la moda me dio otra mirada: siempre hay razones para ser exactamente como eres», comentó al respecto.

Con el paso del tiempo, esa percepción cambió completamente. La actriz encontró en el mundo de la moda una forma distinta de entender su imagen y terminó convirtiéndose en una de las figuras más solicitadas por las grandes firmas internacionales.

Ha sido embajadora de marcas como Chanel y Omega, y en 2022 sorprendió al desfilar para Balenciaga en la Semana de la Moda de París, un gesto poco habitual para una actriz de su trayectoria y que reforzó aún más su estrecha vinculación con la alta costura.

Su evolución refleja otro de los mensajes que atraviesan sus declaraciones: la aceptación de uno mismo. Del mismo modo que invita a abandonar la obsesión por controlar el futuro, también reivindica dejar atrás la búsqueda constante de una perfección física. Es decir, todas sus ideas van encaminadas en la misma dirección.