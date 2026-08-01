Tom Cruise regresa oficialmente para la secuela de su mejor película de acción desde ‘Top Gun’

Una de las películas más esperadas de este año es Digger, una comedia dramática que estará protagonizada nada más y nada menos que por el actor Tom Cruise. Esta nueva cinta ha sido dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu y es su primera película en inglés desde El renacido (2015). Digger se podrá ver en nuestras salas de cine a partir del próximo 2 de octubre y seguro que se convierte en el estreno de moda de este otoño. Esta película cuenta la historia de un hombre que se ve a sí mismo como el salvador del mundo y que decide intentar detener unos terribles acontecimientos que él mismo puso en marcha. Además del protagonista de las películas Top Gun, Días de trueno o Misión imposible, en el reparto de Digger estarán los actores Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Riz Ahmed y Sophie Wilde.

Hay que señalar que 2026 está siendo un año redondo para Tom Cruise porque para celebrar el 40.º aniversario de la película Top Gun esta cinta se pudo ver de nuevo en mayo en las salas de cine en formatos especiales como IMAX 2D, Dolby Cinema y 4DX. Además, el conocido actor ha confirmado que protagonizará una tercera entrega de Top Gun para Paramount, una de las películas con las que tuvo más éxito, aunque todavía no se ha dado a conocer la fecha de estreno ni ningún detalle más.

La secuela de Días de trueno y Tom Cruise

En 1990 se estrenó otra de las películas clave de la filmografía del actor: Días de trueno (Days of Thunder). El actor interpretaba el papel de Cole Trickle, un joven piloto de carreras novato que tras varias victorias se convierte en el favorito gracias al público de la NASCAR y a los consejos de su instructor y amigo Harry Hogge. Esta película de acción fue dirigida por Tony Scott y fue todo un éxito en la taquilla de los cines de todo el mundo.

Por eso seguro que es una buena noticia para los fans del actor Tom Cruise que Jonathan Levine esté en negociaciones para dirigir una secuela de Días de trueno y que ya se haya confirmado que el actor será el protagonista. Además, ejercerá como productor junto a su colaborador habitual, Jerry Bruckheimer.

Por ahora lo único que sabemos es que el rodaje está previsto para principios del próximo año, pero estaremos muy atentos a cualquier noticia sobre este proyecto. Otra de las grandes incógnitas qué actores estarán en el reparto de esta cinta ya que hay que recordar que participaban también actores Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid y Cary Elwes. Volver a ver a Tom Cruise y Nicole Kidman juntos en la gran pantalla sería todo un bombazo, pero por ahora no se ha confirmado quienes estarán en el reparto.

Hay que tener en cuenta que la película F1 que se estrenó el año pasado y que está protagonizada por Brad Pitt fue todo un éxito y ha demostrado que los espectadores tienen mucho interés por este tipo de ficciones ambientadas en las carreras de automóviles.

El director Jonathan Levine

En cuanto al director Jonathan Levine es conocido por películas como Todos los chicos aman a Mandy Lane (2006), The Night Before (2015), Mi novio es un zombie (2016) Descontroladas (2017) o Long Shot (2019). Además, el director también ha dirigido la serie de drama médico Rsuh y varios episodios de la serie original de Hulu Nine Perfect Strangers que está protagonizada por las actrices Nicole Kidman, la cual fue la coprotagonista con Cruise de Días de Trueno, y Melissa McCarthy.

El 25 de diciembre de este año se estrenará su próxima película Mr. Irrelevant sobre la vida del deportista John Tuggle, el cual fue seleccionado por los New York Giants en la última ronda del draft de la NFL de 1983. Una esperada cinta que estará protagonizada por David Corenswet, el último actor que ha dado vida al personaje de Superman. En el reparto de esta esperada cinta también estarán los actores Isabel May, Michael Shannon y David Krumholtz.

La carrera en el mundo del cine del actor Tom Cruise que ya cuenta con 64 años, pero también una forma física envidiable, no ha parado desde que comenzó su carrera con éxitos de taquilla como Risky Business (1983) o Desde muy pronto sumó títulos de prestigio como Rebeldes (The Outsiders) (1983) de Francis Ford Coppola en el que compartió cartel con otras futuras estrellas de la industria del cine como Patrick Swayze, Matt Dillon o Diane Lane. Estaremos muy atentos a los futuros proyectos de este actor que sigue arrasando en taquilla con sus películas.