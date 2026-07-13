Tráiler de ‘Digger’: sale a la luz la transformación final de Tom Cruise a las órdenes de Alejandro G. Iñárritu

Después de años dando vida al héroe de acción moderno, Tom Cruise va a volver a su vis dramática con Digger. La nueva película de Alejandro G. Iñárritu es uno de los títulos más esperados de la temporada y eso se demuestra con la simple expectación que ha levantado su primer tráiler oficial, donde por fin vemos la caracterización extrema del tres veces nominado al premio de la Academia: esta vez, Cruise quiere su Oscar de verdad y no le vale con ningún tributo honorífico.

El actor de la saga Misión Imposible siempre se ha declarado un fan absoluto del trabajo de Iñárritu desde la ópera prima de este, Amores perros (2000). Ahora, por fin, un cuarto de siglo más tarde, unen fuerzas para que la estrella vuelva a ese perfil actoral creativo que ya no descansa en el piloto automático del blockbuster convencional. Cruise ya no es Ethan Hunt, ni Maverick ni Jack Reacher. El intérprete de 64 años está de vuelta al registro de papeles de producciones autorales de la talla de Magnolia o Eyes Wide Shut y, a juzgar por el adelanto promocional compartido hace escasas horas por Warner Bros., Digger va a ser uno de esos proyectos tan excesivos que no dan pie a ningún tipo de término medio. Será puerta grande o enfermería para el de Siracusa.

Tráiler de ‘Digger’: una sátira indómita con un felino que da mucha grima

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/jDCOyl8bXU — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

El material promocional nos cuenta un poco lo que ya sabíamos. Cruise encarna a Digger Rockwell, el hombre más poderoso del mundo que emerge como el salvador del mundo ante una crisis global catastrófica que él mismo provocó.

La caracterización del protagonista lo vuelve un tanto irreconocible. Envejecido, desatado y excéntrico, este arrogante magnate del petróleo decide ignorar las advertencias de un iceberg que se está desprendiendo por culpa de sus perforaciones y oleoductos en Groenlandia. Lejos de asumir la culpa, Digger inicia una campaña delirante para asumir la narrativa de la problemática y convencer a todo el mundo de que es la única esperanza de la humanidad.

Los que ya han podido ver la cinta la han descrito como una mezcla (salvando las distancias) entre Ciudadano Kane y ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú. El objetivo del realizador de El renacido no es otro que el de parodiar el capitalismo salvaje y cómo las élites no pueden evitar aprovecharse de cualquier situación.

Aunque, por supuesto, una de las cosas que más ha llamado la atención, aparte de la caracterización de Cruise, es el extraño gato tuerto que su personaje tiene de mascota.

Un presupuesto elevado y un reparto de lujo

El mayor desafío de Digger, como la mayoría de superproducciones de Hollywood en la actualidad, reside en su presupuesto cercano a los 200 millones de dólares. Lo cual, la obliga a ser un éxito rotundo en cines.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/lZLrdVpLQr — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

Por suerte, además del reclamo de Cruise, la cinta cuenta con la presencia de actores de primer nivel como Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde, entre otros.

Digger llega a las salas de todo el mundo el 2 de octubre de 2026.