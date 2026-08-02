Ana Rosa recoge el desesperado testimonio de una vecina de Ceuta: «Nos han tirado piedras a las ventanas»

Ana Rosa Quintana ha interrumpido sus vacaciones para desplazarse a Ceuta y contar desde primera línea la crisis migratoria que ha sacudido a la ciudad autónoma en las últimas horas. La periodista ha querido comprobar sobre el terreno el impacto de una situación que ha desbordado a las autoridades y que ha dejado imágenes inéditas en una ciudad de unos 90.000 habitantes. Durante sus conexiones en directo para Telecinco, la presentadora ha mostrado playas repletas de personas que todavía permanecen en la zona y ha descrito una Ceuta marcada por el desconcierto, la tensión y la sensación de abandono institucional.

La cobertura especial de Ana Rosa se ha desarrollado a lo largo del domingo con conexiones en Informativos Telecinco y, posteriormente, en Fiesta, programa presentado este verano por Frank Blanco en sustitución de Emma García. Desde la ciudad autónoma, la periodista trasladó una imagen muy distinta a la de un episodio casi superado. Según explicó, todavía quedan miles de personas en Ceuta y la normalidad está lejos de recuperarse.

En su primera intervención, Ana Rosa Quintana fue especialmente contundente al describir el ambiente que encontró al llegar. «Me he encontrado una ciudad absolutamente en shock. No entienden cómo, de repente, han entrado de golpe 70.000 personas. No entienden cómo nadie las vio venir o, si las vio, por qué no avisó y por qué no se reforzó la frontera. Ya llevaban días entrando personas a nado. Esto ha sido una auténtica violación de nuestras fronteras. Veo que la respuesta todavía no ha llegado y, sobre todo, tenemos muchas incógnitas. Por el centro, los ceutíes están recuperando un poco la normalidad. Hay escondidas aún muchísimas personas, dicen que 7.000, pero no lo sabemos», afirmó en directo.

Durante esa misma cobertura, la presentadora también entrevistó al líder de VOX, Santiago Abascal, en una jornada marcada por la intensa actividad política y mediática.

Horas después, ya en Fiesta, Ana Rosa volvió a conectar desde Ceuta y mostró una preocupación evidente por la situación que estaba viviendo sobre el terreno. «No sabemos si los servicios de inteligencia sabían de esto. El CETI está colapsado y esto es un polvorín. Además, no hay apenas mujeres, son todos hombres y jóvenes», señaló. La periodista insistió en el impacto que ha supuesto para una ciudad de 90.000 habitantes afrontar una entrada masiva de personas en un corto espacio de tiempo. «Estoy viviendo sobre el terreno y estoy viendo a una ciudad que está absolutamente impactada porque en una ciudad donde viven noventa mil habitantes han entrado, de repente, setenta mil personas, todos juntos, al mismo tiempo, sin que se reforzara nada ni nadie se diera cuenta», añadió.

Uno de los momentos más duros de la cobertura llegó cuando Ana Rosa entrevistó a una vecina de Ceuta que relató con crudeza cómo se vivieron las horas de mayor tensión. «No tenemos ni para vivir nosotros… como para que encima entren miles de personas más», afirmó la mujer. Su testimonio fue aún más contundente al comparar la situación con la crisis migratoria de 2021. «Cuando sucedió la de 2021, al menos esos eran más educados, pero estos nos insultaban, han ensuciado la ciudad e incluso nos han tirado piedras a las ventanas», aseguró.

La vecina también quiso agradecer el trabajo realizado por las autoridades locales, aunque reconoció que los servicios de la ciudad se vieron completamente desbordados por la magnitud de la llegada. Mientras hablaba con Ana Rosa, la propia entrevistada advirtió de nuevos incidentes que se estaban produciendo en las inmediaciones: «Se están peleando a palos», alertó en plena conexión en directo.

La cobertura concluyó con una entrevista al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ofreció su valoración sobre la crisis migratoria y reclamó una respuesta firme por parte del Gobierno.