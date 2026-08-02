Anabel Pantoja abre el álbum más íntimo de Isabel en su 70 cumpleaños: «Ya sabes lo que siento por ti»

Mientras todas las miradas estaban puestas en Kiko Rivera e Isa Pantoja, ha sido Anabel Pantoja quien ha dado el paso al frente. Con motivo del 70 cumpleaños de Isabel Pantoja, la sobrina más fiel de la tonadillera ha querido abrir el álbum familiar para dedicarle una de las felicitaciones más emotivas del día. Un gesto cargado de cariño que contrasta con el silencio público que, por el momento, han mantenido los dos hijos de la artista.

La relación entre Anabel y su tía siempre ha sido una de las más especiales del clan. Durante años, la influencer ha acompañado a su tía en numerosos conciertos y giras, convirtiéndose en una de sus personas de máxima confianza tanto dentro como fuera de los escenarios. Aunque en los últimos tiempos la familia ha atravesado momentos especialmente delicados, el vínculo entre ambas parece mantenerse intacto. Ni siquiera la distancia ha impedido que Anabel estuviera presente en un día tan señalado. Desde sus vacaciones en Malta junto a un amigo, ha querido hacer pública una felicitación que deja clara la buena relación existente entre ambas.

El contraste resulta todavía más llamativo si se tiene en cuenta que, por ahora, ni Kiko Rivera ni Isa Pantoja han felicitado públicamente a su madre. Hace apenas unas horas, la hija pequeña de la cantante utilizaba sus redes sociales para pronunciarse sobre la crisis migratoria que vive Ceuta, mientras que el DJ también ha optado por guardar silencio en una fecha tan especial. Una ausencia que sorprende especialmente después del acercamiento que madre e hijo protagonizaron hace unos meses. Entonces trascendió que Isabel Pantoja había permitido a Kiko Rivera acceder a Cantora para recoger varias pertenencias personales, entre ellas una maleta por la que la cantante tenía un especial interés. Un gesto que muchos interpretaron como el inicio de una reconciliación que, al menos públicamente, sigue sin terminar de consolidarse.

La primera imagen compartida por Anabel Pantoja refleja perfectamente la complicidad que siempre ha existido entre ambas. Junto a una fotografía de Isabel Pantoja vestida con un traje azul de flamenca sobre el escenario, la influencer escribía: «Feliz vida y vuelta al sol, tita. Ya sabes lo que siento por ti y lo agradecida que estaré siempre por todo lo vivido a tu lado. Un abrazo infinito de la sirena y yo».

La felicitación no terminó ahí. Minutos después, Anabel compartió un montaje con varias fotografías tomadas en la intimidad. En ellas aparecen juntas en un jet privado, instantes previos a un concierto, una imagen durante un viaje a Miami y otra instantánea captada al natural. Todas ellas iban acompañadas de un sencillo, pero significativo mensaje: «Feliz cumpleaños».

El cumpleaños de Isabel Pantoja llega, además, en un momento especialmente delicado para la familia. El pasado 22 de julio, Kiko Rivera sufrió un ictus que obligó a la tonadillera a desplazarse hasta Sevilla para seguir de cerca su evolución. La artista permaneció muy pendiente tanto de su hijo como de sus nietos, en un gesto que volvió a abrir la puerta a un posible acercamiento entre ambos. El propio DJ, muy molesto con las especulaciones surgidas tras su ingreso, llegó incluso a anunciar acciones legales contra quienes difundieran informaciones falsas sobre su estado de salud.

Puede que Kiko Rivera lo esté celebrando con ella en privado y no se sabe si Isa Pantoja la ha llegado a felicitar. Lo único que sabemos es que Anabel Pantoja es la única que lo ha hecho.