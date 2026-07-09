‘El precio de Cantora’: las imágenes más impactantes dentro de la casa que fue de Isabel Pantoja

Por fin hemos podido ver en Telecinco El precio de Cantora, el especial dedicado a la que fue la mansión de Isabel Pantoja. Cuatro personajes que han conocido e incluso vivido en esa finca la han visitado y han narrado lo que han vivido allí dentro. Laura Cuevas, Dulce Delapiedra, Pepi Valladares y José Antonio Canales Rivera han reconstruido todos los momentos que pasaron en esa casa.

El estreno, el pasado lunes, de De lunes a viernes, el nuevo espacio de las tardes de Telecinco, estuvo dedicado, en gran parte, a promocionar lo que se iba a ver este miércoles 8 de junio en El precio de…, en esta ocasión dedicado a Cantora, la mansión en la que Isabel Pantoja vivió muchos años tras su casamiento con Paquirri y que ha abandonado hace unos meses.

Lo que se ha visto en el espacio de Telecinco en prime time ha sido un panorama absolutamente desolador. «Parece una casa okupa», dijo Dulce Lapiedra. Podría ser. Y como se mencionó en el plató, «ese abandono no es de cinco meses, es de hace años».

Poco tiempo después de que Isabel Pantoja abandonara Cantora para siempre, Laura Cuevas, Dulce Delapiedra, Pepi Valladares y José Antonio Canales han vuelto a recorrer sus estancias para revivir momentos clave de diferentes épocas de la finca.

Laura Cuevas, nacida dentro de los muros de Cantora e hija del mayoral de la finca, volvió a pisar sus dependencias para rememorar cómo fue crecer allí y compartir en los lugares clave sus vivencias con figuras como María del Monte, Encarna Sánchez o Julián Muñoz.

El dolor de Dulce: «Me amenazaron con un cuchillo»

Dulce Delapiedra, niñera de Isa Pantoja, ha recreado al detalle impactantes y duros episodios que vivió en primera persona como el desagradable momento del corte de pelo a la joven vivido en el comedor de la finca y que derivó en el incidente de la manguera protagonizado por Kiko Rivera y revelado por la hija de la tonadillera.

Dulce, entre lágrimas, ha representado aquella escena, y confesó cómo incluso llegaron a amenazarla con un cuchillo por defender a su «miña». La niñera de Isa, llorando, dijo: «Isabel Pantoja estaba ahí y no se movía. Parecían estatuas. No se puede ser más cruel».

Hoy en Telecinco tenemos #ElPrecioDe Cantora con todas sus consecuencias para la artista Isabel Pantoja

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La visita de Pepi Valladares

Pepi Valladares, persona de la absoluta confianza de Isabel Pantoja en el pasado, también regresó a Cantora para abordar, entre otros momentos, las sustanciales mejoras que llevó a cabo en la finca Julián Muñoz. «Hacía las mejores fiestas», ha dicho Valladares con respecto al ex alcalde de Marbella. También ha recordado momentos vividos en la oficina de Tere Pollo, que en aquella época mantuvo una relación muy estrecha con la artista.

Canales Rivera: «Me toca las pelotas»

Por último, José Antonio Canales Rivera, sobrino de Paquirri, volvió a pisar el interior de Cantora por primera vez desde 1984. El torero, cuando vio en lo que se ha convertido la finca de Cantora no pudo ocultar sus emociones: «Estoy enfadado. Me toca las pelotas. No entiendo a la madre (Isabel Pantoja) ni al niño (Kiko Rivera)».