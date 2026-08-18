El nombre de María Bernabé ha protagonizado numerosos titulares en los últimos meses. Hasta hace apenas dos años, su identidad permanecía prácticamente ajena al papel couché, pero su llegada a la cúpula del Badajoz la situó en el foco mediático. La abogada asumió la presidencia del club, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en los 120 años de historia de la entidad. Su salto a la prensa nacional llegó poco después, cuando trascendió que, más allá de su trayectoria profesional en el mundo de la abogacía, mantiene un vínculo familiar con Isabel Preysler.

Así es María Bernabé, la sobrina de Preysler e íntima de Colate

El pasado mes de octubre se conoció que María Bernabé ponía fin a sus dos años al frente del Badajoz y cedía el testigo a Colate Vallejo-Nágera, hasta entonces vicepresidente del club. Una salida que volvió a colocar a la jurista en el centro de la actualidad y que permitió conocer algunos detalles hasta entonces desconocidos de su vida, entre ellos su amistad con el exmarido de Paulina Rubio y su parentesco con Isabel Preysler.

Fue la propia Bernabé quien, pese a haber mantenido siempre un perfil discreto, decidió explicar públicamente su vínculo con la llamada Reina de Corazones. El parentesco se remonta a la rama materna de su familia y al apellido Arrastia. «Mi abuela materna es hermana de la madre de Isabel, de tita Betty, así que mi madre e Isabel son primas», explicó en ¡Hola!

De este modo, María Bernabé es sobrina segunda de Isabel Preysler y prima de Ana Boyer, con quien precisamente tuvo más trato durante su infancia. «A la que más he visto ha sido a Ana Boyer cuando éramos pequeñas. A día de hoy no tengo una relación estrecha con ellas», reconoció.

Bernabé también ha tenido acceso a uno de los documentos que más expectación ha generado en torno a su familia: las memorias de Isabel Preysler. La jurista contó que estaba inmersa en su lectura y que le había resultado especialmente interesante descubrir los recuerdos familiares que aparecen en sus páginas. «Estoy leyéndolas ahora mismo, llevo un poquito más de la mitad y me están encantando. Sobre todo, cuando habla de nuestros familiares, mis bisabuelos. […] Te hace viajar un poco e imaginar cómo era aquella época», explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas)

La abogada también destacó que, tras conocer de cerca algunos de los episodios relatados por su tía, su visión de la vida de Preysler había cambiado. «Aunque desde fuera pueda parecer una vida idílica, también ha sufrido mucho con todas las cosas que han pasado y te das cuenta de cómo se supera día a día. Es muy auténtico», aseguró. Pero el apellido Preysler no es el único vínculo de María Bernabé con personajes conocidos. Durante su etapa al frente del Badajoz también estrechó lazos con Colate Nicolás, con quien compartió la gestión del club y cuya complicidad quedó patente durante los partidos y actos de la entidad. Una relación que, curiosamente, partió prácticamente de cero: la propia Bernabé reconoció que, antes de conocerle personalmente, solo había oído hablar de él a través de las revistas y la televisión.

Ahora, aunque ha dejado la presidencia del Badajoz, María Bernabé ya no es una desconocida. Su trayectoria profesional, su paso por el fútbol y, sobre todo, su conexión familiar con uno de los apellidos más mediáticos de España han convertido a esta abogada extremeña en un nuevo rostro a seguir de cerca.