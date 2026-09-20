Miguel de Unamuno, escritor, sobre la felicidad: «Para tener una vida de éxito siempre debemos pensar el sentimiento y sentir el pensamiento»

Miguel de Unamuno y Jugo, intelectual, catedrático y rector de la Universidad de Salamanca, más allá de su influencia en el mundo de las letras, se convirtió en una de las grandes voces de la conciencia crítica de su época. Su figura quedó asociada a una mirada inconformista, siempre dispuesta a cuestionar las certezas y a buscar la verdad, marcada por una profunda preocupación por la condición humana.

«Para tener una vida de éxito siempre debemos pensar el sentimiento y sentir el pensamiento». Con esta frase, Miguel de Unamuno planteó una cuestión profundamente humana: ¿debemos guiarnos por la razón o prestar atención a aquello que sentimos? Su reflexión invita a entender que pensamiento y sentimiento no son realidades enfrentadas, sino dos dimensiones inseparables de la experiencia humana que se relacionan e influyen mutuamente.

«Para tener una vida de éxito siempre debemos pensar el sentimiento y sentir el pensamiento»

La frase que hoy recuperamos resulta deliberadamente paradójica. Habitualmente tendemos a pensar que los sentimientos pertenecen a un ámbito y los pensamientos a otro. En un lado estaría la razón, asociada a la lógica, la objetividad y la frialdad. En el otro encontraríamos las emociones, más subjetivas, impulsivas y difíciles de controlar.

Unamuno cuestiona esta separación y nos propone, en primer lugar, «pensar el sentimiento». Esto significa que no basta simplemente con experimentar una emoción. Pero inmediatamente da la vuelta a la expresión: «siente el pensamiento». Por lo tanto, tampoco es suficiente con elaborar razonamientos aparentemente correctos si nuestras ideas están completamente alejadas de lo que experimentamos. Podemos diseñar planes impecables sobre el papel y descubrir, al llevarlos a la práctica, que en realidad no tienen ningún sentido para nosotros. Ésta es posiblemente una de las partes más actuales de la reflexión de Unamuno. El filósofo no propone abandonar el pensamiento para dejarnos llevar por las emociones, sino observar aquello que sentimos y, al mismo tiempo, prestar atención a lo que sentimos frente a aquello que pensamos.

Durante mucho tiempo predominó la idea de que las mejores decisiones debían surgir de la razón, mientras que las emociones eran consideradas un elemento que había que controlar para evitar que interfirieran en nuestros objetivos. Sin embargo, diversos estudios han mostrado una realidad bastante más compleja. Una revisión científica dirigida por Okon-Singer analizó la manera en que los procesos emocionales interactúan con diferentes funciones cognitivas, entre ellas la percepción, la atención, la memoria y la toma de decisiones. Sus conclusiones señalan que las respuestas emocionales pueden modular estos procesos y orientar nuestra conducta para adaptarnos a las circunstancias.

Esto cuestiona una visión excesivamente simple de la relación entre razón y emoción: pensar y sentir no son procesos completamente separados. Una emoción puede modificar aquello a lo que prestamos atención, influir en los recuerdos que recuperamos, alterar nuestra percepción de una determinada situación e incluso participar en las decisiones que tomamos.

En definitiva, Unamuno defendía que pensamiento y sentimiento no son conceptos incompatibles, sino que pueden convivir perfectamente en una misma persona. De hecho, uno necesita del otro para avanzar hacia la solución más adecuada. En muchas ocasiones, lo único que necesitamos es concedernos tiempo y espacio para reflexionar, escuchar lo que sentimos y encontrar la respuesta por nosotros mismos.

Asimismo, criticaba el conformismo intelectual y la aceptación automática de las normas impuestas por la sociedad. Ante todas esas ideas que se presentan como verdades incuestionables, el autor rechazaba renunciar al criterio personal para adoptar aquello que la mayoría considera correcto. Para el filósofo, quien se adapta ciegamente a las opiniones predominantes acaba limitando su capacidad creativa y alejándose de su «sentido propio», aquello que constituye la verdadera esencia de la individualidad de cada persona.

Citas de Miguel de Unamuno