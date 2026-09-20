El PSOE asegura ahora que «Mallorca no puede más» tras crear 115.000 plazas turísticas en sus ocho años de gobierno

El PSOE asegura ahora que «Mallorca no puede más» tras crear 115.000 plazas turísticas gobernando. “Hemos llegado al límite y la ciudadanía pide que protejamos nuestro territorio», ha afirmado la secretaria general de la FSM y candidata a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández.

La Federación Socialista de Mallorca ha arrancado este sábado la maquinaria política de cara a las elecciones de mayo de 2027 con la celebración de su Consejo Político en Lloret de Vistalegre, con el que se inaugura el proceso de construcción del programa electoral socialista para los comicios de mayo de 2027, con las políticas de vivienda, en contra de la saturación y de lucha contra el cambio climático como principales propuestas.

Pero tras dos legislaturas gobernando en Mallorca y el resto de Baleares, la pesada mochila que arrastran los socialistas en estas materias deja en evidencia cualquier discurso al respecto en materia de sostenibilidad. No solo fue ese récord en plazas turísticas lo que alcanzaron, también están ahí las cerca de 90.000 viviendas de alquiler vacacional, la expansión como nunca de la oferta ilegal, especialmente en el segmento de los pisos turísticos, o los 2.900 chalets que se construyeron en el suelo rústico de Mallorca, entre otras cuestiones.

Ahora en la oposición, la candidata quiere borrar el pasado de su partido al frente de las instituciones de Baleares y considera que vivienda, saturación y movilidad son los grandes retos y, como no podía ser de otra forma, culpa al PP de no poder arreglar el desaguisado que slos socialoistas dejaron tras ocho años de gobierno.

«Prohens y Galmés hace tres años que gobiernan y tres años después Mallorca continúa sin las respuestas suficientes en vivienda, en movilidad y ante la saturación que sufre la isla”. Ante esta situación, Fernández ha reivindicado la necesidad de un Consell de Mallorca «que se atreva a decir basta y que defienda los intereses de la gente que vive en Mallorca».

Con este objetivo, el Consejo Político de la FSM ha aprobado la puesta en marcha de una Conferencia Política Insular y Municipalista, que será «la primera piedra del programa electoral con que los socialistas quieren impulsar el cambio el 2027». El proceso estará abierto a la sociedad civil y al conjunto de la ciudadanía, con la voluntad de construir el proyecto socialista «escuchando cada pueblo y cada barrio».

«Queremos hacer un proyecto de Mallorca con la gente de Mallorca», ha explicado Fernández. «Escuchando, debatiendo y poniendo sobre la mesa las soluciones que necesita cada municipio y cada barrio».

La candidata socialista ha reivindicado también su proyecto de liderazgo para el Consell de Mallorca. «Yo quiero ser presidenta para que vivir en Mallorca no sea un privilegio», ha afirmado.

«Quiero ser presidenta para cambiar cómo nos movemos, con un transporte público que funcione y nos devuelva tiempo para vivir; para cuidar a las personas mayores; para proteger el territorio de la especulación y la depredación; y para garantizar que nuestros jóvenes puedan construir aquí su futuro».

El Consejo Político contó con la presencia de Rosario Sánchez, candidata del PSOE balear a la presidencia del Govern y secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de Pedro Sánchez.