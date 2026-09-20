El antiguo local de Abacus en Palma cambia los libros por las pesas: será un gimnasio en diciembre

Once meses habrá estado vacío el local de las Avenidas de Palma donde durante los últimos años ha estado instalada la conocida tienda de Abacus, dedicada a la venta de libros, papelería y juguetes. La empresa Premier Gym ya ha empezado a promocionar la apertura en diciembre de un nuevo gimnasio en el mismo local que Abacus abandonó en febrero de este año.

Conocido como «el gimnasio de los cuadrados» (por la decoración de sus paredes), Premier Gym abrirá en diciembre su segundo gimnasio en la capital balear. Un gran cartel en el escaparate y su página web anuncian su próxima instalación. De hecho, OKBALEARES ha podido comprobar que las obras ya han comenzado.

En su portal, la empresa anuncia: «Premier Gym Avenidas está actualmente en reforma. Estamos preparando un espacio más amplio, con nuevas zonas de entrenamiento y tecnología de última generación, pensado tanto para el rendimiento como para el bienestar. Cuando abra sus puertas, encontrarás un completo circuito inteligente EGYM, análisis corporal InBody, evaluación BioAge, amplias zonas de fuerza y cardio, una exclusiva Recovery Zone con sauna e ice bath, y una sala polivalente para pilates, yoga y actividades dirigidas». Todo ello va acompañado de las habituales ofertas de lanzamiento.

Por su parte, la cooperativa catalana Abacus ya es historia en Mallorca. En febrero cerró su única tienda, que estaba ubicada en las Avenidas de Palma, concretamente en la Avenida Gran i General Consell, frente a los cines Augusta.

Poco duró este último tramo de la aventura de Abacus en la isla. Apenas un año y medio en Avenidas tras estar los 10 años anteriores en la céntrica calle Colom, también de Palma.

En la calle Colom vivió su esplendor. Fue uno de los establecimientos más emblemáticos de la calle y se convirtió, por novedoso, en todo un referente como establecimiento de venta de papelería, juguetes y artes plásticas, además de su propuesta de libros. Todo ello pudo continuar en Avenidas, aunque por poco tiempo, un año y medio aproximadamente.