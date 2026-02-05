Abacus echa el cierre definitivamente en Mallorca

La cooperativa catalana Abacus ya es historia en Mallorca. El pasado sábado cerró su única tienda, que estaba ubicada en las Avenidas de Palma, concretamente en la Avenida Gran i General Consell, frente a los cines Augusta.

Aunque aún aparece la tienda de Palma en su página web, este lunes la tienda ya no abrió sus puertas. En la web de la cooperativa aparecen aún 43 tiendas más repartidas por Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Poco ha durado este último tramo de la aventura de Abacus en la isla. Apenas un año y medio en Avenidas tras estar los 10 años anteriores en la céntrica calle Colón, también de Palma.

Ahora hace exactamente dos años que esta cooperativa catalana anunciaba su traslado desde la calle Colón a un destino no concretado en aquel momento.

En la calle Colom vivió su esplendor. Fue uno de los establecimientos más emblemáticos de la calle y se convirtió, por novedoso, en todo un referente como establecimiento de venta de papelería, juguetes y artes plásticas, además de su propuesta de libros. Todo ello ha podido continuar en Avenidas aunque por poco tiempo, un año y medio aproximadamente.

Con este cierre, Ábacus se despide de Mallorca. Lo hizo cerrando su única tienda coincidiendo con el final del mes de enero. Por lo tanto, el último día de Abacus en la isla fue el pasado sábado.

La cooperativa seguirá abierta al público en sus establecimientos de Cataluña, Andorra y la Comunidad Valenciana.

A los clientes y seguidores ya sólo les queda el consuelo de comprar sus productos en la web de la cooperativa o ir en busca del artículo buscado en el resto de tiendas especializadas de este sector en Palma. Se cierra una etapa de éxito.