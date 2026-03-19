Los panameños no se andan con rodeos: quieren construir un túnel peatonal que atraviese bajo el canal de Panamá

El canal de Panamá es una de las infraestructuras más relevantes del comercio internacional y un elemento central en la organización territorial del país. Sin embargo, también ha representado históricamente una barrera física entre distintos sectores del área metropolitana. El crecimiento poblacional encendió el debate sobre nuevas formas de conexión entre ambos lados.

En ese contexto, una propuesta presentada por la alcaldía de la capital panameña busca aprovechar la infraestructura existente para impulsar una solución distinta: un túnel subterráneo que atraviese el canal destinado exclusivamente a peatones y ciclistas. El proyecto esta actualmente en una fase preliminar dentro de un concurso internacional para materializarse.

El ambicioso proyecto para cruzar el canal de Panamá caminando o en bicicleta

La iniciativa presentada por las autoridades municipales plantea la construcción de un túnel subterráneo bajo el canal de Panamá que permita el paso directo de peatones y ciclistas entre dos zonas urbanas separadas por la vía marítima.

El proyecto ha sido denominado «The Canal Underline» y propone una infraestructura pensada para movilidad no motorizada. La idea central es habilitar un cruce seguro que no interfiera con el tráfico naval ni con las operaciones logísticas del canal de Panamá.

Además del túnel en sí, el planteamiento incluye la creación de parques y espacios públicos en ambos extremos del recorrido. Estos lugares funcionarían como puntos de encuentro urbano y podrían incorporar elementos culturales relacionados con la historia del canal de Panamá.

Según lo expuesto por las autoridades locales, la propuesta también contempla integrar recorridos interpretativos que expliquen la evolución de la infraestructura y su impacto en el desarrollo del país.

Casi todo en manos de Elon Musk: el concurso internacional en el que se encuentra este proyecto panameño

La propuesta fue presentada dentro de una convocatoria global organizada por The Boring Company, empresa fundada por Elon Musk especializada en el desarrollo de túneles mediante sistemas de excavación automatizados.

Este desafío internacional, conocido como Tunnel Vision Challenge, busca seleccionar proyectos de túneles de menos de una milla de longitud que puedan construirse sin coste para la ciudad elegida.

En total se presentaron 487 propuestas, de las cuales solo 15 fueron seleccionadas como finalistas. Entre ellas figura la capital panameña, que además destaca por ser la única ciudad fuera de Estados Unidos incluida en la lista.

El alcalde de la ciudad, Mayer Mizrachi, anunció públicamente la clasificación del proyecto y subrayó que se trata de una oportunidad para posicionar al país dentro del debate internacional sobre movilidad urbana subterránea.

El resultado final del concurso estaba previsto para anunciarse el 23 de marzo, fecha en la que se definirá si la iniciativa vinculada al canal de Panamá pasa a una fase de desarrollo más avanzada.

Movilidad urbana y crecimiento alrededor del canal de Panamá

Uno de los objetivos principales del proyecto es mejorar la conexión entre la capital y el área conocida como Panamá Oeste, una región que ha experimentado un importante crecimiento demográfico en las últimas décadas.

Actualmente, miles de personas realizan desplazamientos diarios entre ambos lados del canal de Panamá, lo que genera presión sobre carreteras y sistemas de transporte existentes. En ese contexto, un túnel peatonal podría ofrecer una alternativa adicional para trayectos cortos o turísticos.

La propuesta también busca reforzar el atractivo turístico asociado al canal de Panamá. Aunque el país cuenta con centros de visitantes y miradores desde los que observar el paso de los buques, no existe una conexión subterránea peatonal que permita atravesar la vía.

De concretarse, el proyecto se presentaría como una experiencia urbana vinculada a la historia del canal, combinando movilidad, turismo y espacios públicos.

Para nada sencillo: los desafíos técnicos de construir bajo el canal de Panamá

A pesar del interés que ha generado la propuesta, cualquier intervención bajo el canal de Panamá implica desafíos técnicos considerables.

La vía interoceánica es una infraestructura estratégica para el país y su funcionamiento depende de condiciones geológicas y operativas que deben mantenerse intactas. Por ello, cualquier proyecto de túnel requeriría estudios detallados sobre geotecnia, seguridad estructural e impacto ambiental.

Además, el desarrollo de una obra subterránea en esa zona tendría que coordinarse con la Autoridad del Canal de Panamá, organismo responsable de la gestión de la vía marítima.

No obstante, el país ya cuenta con experiencia reciente en obras subterráneas bajo el canal de Panamá. La construcción de la Línea 3 del Metro incluyó un túnel excavado a profundidades que alcanzan aproximadamente 65 metros, lo que demuestra la complejidad técnica que pueden alcanzar este tipo de proyectos.

Por ahora, el futuro del túnel peatonal dependerá de los resultados del concurso internacional y de los análisis de viabilidad que se realicen en caso de avanzar a una fase posterior.