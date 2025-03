Giro radical en el Canal de Panamá por lo que acaban de descubrir: los expertos no dan crédito

El Canal de Panamá ha dado un giro radical ante lo que acaban de descubrir, los expertos no dan crédito a lo que está pasando en esta parte del planeta que nos aleja de lo que sería habitual. Las especias invasoras se han convertido en un problema para muchas áreas del planeta que, sin esperarlo, han visto como llegaban animales que no les correspondían. Lo hemos visto en nuestro país, aunque lo que sucede en Panamá está fuera de todo lo que está pasando.

Los expertos no dan crédito a lo que está pasando, llega un giro importante que puede acabar siendo el que marque una nueva etapa en esta zona en la que el agua representa uno de los principales alicientes. El país se enfrenta a un desafío que puede acabar siendo el nuestro, en muchos aspectos, pueden ser los que marquen una diferencia importante. Una novedad destacada que puede acabar siendo la que invite a los científicos de medio mundo a analizar una novedad destacada que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Los expertos no dan crédito a lo que acaban de descubrir.

Las noticias que llegan desde el Canal de Panamá, no sólo tienen que ver con el paso de barcos. Esta zona del planeta se ha convertido en un lugar en peligro, teniendo en cuenta que recibe visitantes de casi todas las partes del mundo, con una globalización que lo cambia todo.

Esta zona por la que pasan millones de personas y de barcos cada año ha descubierto los riesgos de una novedad destacada que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Los científicos han podido ver como llegaba a esta zona un animal nunca visto.

El cambio climático también influye en la proliferación de determinadas especias, donde quizás hasta ahora no hubiéramos visto lejos de su hábitat natural. El planeta nos manda un mensaje importante para el que debemos empezar a estar preparados con una serie de detalles en los que todo acabará siendo posible.

Sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar un cambio que puede acabar siendo el que no sólo pase en Panamá sino también en aquellas zonas expuestas al tránsito de barcos o de personas y con la amenaza del cambio climático.

La revista especializada Spiegel ha publicado un descubrimiento que realmente pone los pelos de punta. Los científicos están en shock ante la llegada de una especie invasora que puede cambiarlo todo, por lo que, debemos estar pendientes de este estudio.

Tal y como advierten los expertos: «Desde que se amplió el Canal de Panamá entre el Atlántico y el Pacífico hace nueve años, cada vez más peces marinos se han asentado allí. Parte del canal es el lago de agua dulce de Gatún, donde la población de peces ha cambiado notablemente, según un equipo de investigadores germano-estadounidenses. Sobre todo, el número de grandes peces depredadores como el Tarpun Atlántico ha aumentado».

Siguiendo con la misma explicación: «Científicos del Instituto Leibniz de Ecología del Agua y Pesca Interior (IGB) de la Universidad Libre de Berlín, el Instituto Smithsonian de Investigación Tropical de Panamá y la Universidad estadounidense de Harvard han comparado las poblaciones de peces en el lago antes de la expansión del canal (2013-2016) y después (2019-2023). Analizaron cuántos peces y cuántas especies diferentes estaban en qué lugares del lago. «Antes de la expansión del canal, los peces marinos representaban solo el 26 por ciento, ahora son el 76 por ciento de la masa total de peces», anunció el IGB. De estas especies en el lago, que generalmente se encuentran principalmente en el mar, 18 provenían del Atlántico al norte del canal y 5 del Pacífico. La proporción de especies de peces de agua dulce ha disminuido significativamente».

Estos peces en llegado a causa de un elemento que llega a toda velocidad, la sal, tal y como advierten en el mismo artículo: «Según el IGB, con la ampliación del Canal de Panamá en 2016, se instalaron esclusas más grandes. Cada vez que un barco pasa, ahora fluye más agua dulce hacia el mar y más agua salada hacia el canal que antes, y posiblemente también un mayor número de peces en cada caso. Según los investigadores, esto también aumenta el riesgo de que algunas especies crucen completamente el canal y colonicen el océano opuesto. La mayoría de los peces marinos afectados son depredadores y se alimentan de otros peces, lo que también podría cambiar el ecosistema».

Por lo que, este nuevo descubrimiento es realmente uno de los que realmente puede cambiar por completo el futuro de esta parte del planeta que se enfrenta a un importante desafío.