Adiós a la publicidad en tu móvil Xiaomi: los pasos sencillos para quitarla en segundos

Los teléfonos móviles Xiaomi son los más vendidos en España y todo hace indicar que acabarán 2025 por delante de Apple y Samsung en lo que respecta a la venta de terminales. Los smartphones fabricados en China han ganado protagonismo en los últimos años por su buena relación entre la calidad y el precio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la publicidad en los Xiaomi y los trucos para poder quitar los anuncios de tu teléfono móvil.

¿Cómo quitar la publicidad de un teléfono móvil Xiaomi? Esa es la pregunta del millón que se hacen los miles de millones de usuarios que tienen un móvil de la marca china. Este gigante asiático está en constante crecimiento y España ya se puede considerar territorio Xiaomi. En 2024 se vendieron más de 10 millones de smartphones en nuestro país y la cuota de mercado de la firma china es de un 28%, situándose por delante de Apple y Samsung.

En España domina Xiaomi y a nivel mundial la empresa asiática sigue escalando en su competencia con Apple y Samsung. En el año 2023 vendieron más de 150 millones de smartphones en todo el mundo y todo hace indicar que en este año 2025 pueden batir sus registros. Todo ello gracias a una gama de móviles como Redmi Note 14, Xiaomi 13T Pro o Xiaomi 14 Ultra que cumplen con la fórmula ‘bueno, bonito y barato’ que suele conducir al éxito. Para seguir con su liderazgo, en marzo de 2025 presentó el nuevo Xiaomi 15, que todo hace indicar que será un éxito en ventas.

Los móviles Xiaomi son uno de los móviles más accesibles desde el punto de vista económico del mercado, pero también tienen sus particularidades. Por ejemplo, estos dispositivos suelen incluir publicidad intrusiva que se representa en forma de anuncios que suelen aparecer en las aplicaciones del propio sistema. «Xiaomi ha optado por incluir publicidad en su capa de personalización (MIUI y ahora HyperOS) como parte de su modelo de negocio, lo que le permite mantener precios bajos para sus dispositivos», cuenta Xiaomi en su página web oficial. «Esta estrategia es muy efectiva en términos de mantener los costes bajos, pero para muchos usuarios, la publicidad puede volverse molesta», dice la empresa.

Cómo quitar la publicidad en el móvil Xiaomi

En su página web oficial, Xiaomi también da instrucciones para eliminar la publicidad de sus dispositivos. «Aunque no es posible eliminar por completo todos los anuncios de MIUI e HyperOS, sí podemos desactivar muchos de ellos con unos simples pasos», cuenta.

La responsable de mostrar la gran mayoría de anuncios en los teléfonos Xiaomi es la aplicación MSA y la propia empresa, a través de sus canales oficiales, los pasos que debes seguir para eliminar la publicidad en los anuncios. Para ello tendrás que realizar las siguientes acciones:

Ir a Ajustes.

Ve a Aplicaciones y selecciona Administrar aplicaciones.

Elige Mostrar todas las aplicaciones.

Busca la aplicación MSA en la lista.

Selecciona Desactivar notificaciones para evitar que esta app te envíe publicidad.

También existe la opción de revocar la autorización en el apartado Autorizaciones y revocación. Así eliminás el principal canal de publicidad de los dispositivos Xiaomi.

Xiaomi también da instrucciones a sus usuarios para poder quitar la publicidad de las diferentes aplicaciones que puedes encontrar en el teléfono. Uno de ellos es el carrusel de fondos de pantalla, una de las principales fuentes de anuncios. Los pasos que debes seguir son los siguientes:

Abre Ajustes.

Selecciona Pantalla de bloqueo y luego dirígete a Carrusel de fondos de pantalla.

Desactiva la opción de Carrusel de Fondos para evitar que sigan apareciendo anuncios en tu pantalla de bloqueo.

La empresa también da indicaciones para quitar los anuncios del explorador de archivos siguiendo los siguientes pasos:

Abre la aplicación Explorador de Archivos.

Dirígete a Ajustes (icono de engranaje en la esquina superior).

Desactiva la opción de Recibir recomendaciones.

También en los anuncios de la aplicación de música:

Abre la app de Música.

Ve a Ajustes y luego a Ajustes avanzados.

Desactiva la opción de Recibir recomendaciones.

Por último, Xiaomi también da la opción de eliminar los anuncios de lo que se denomina launcher o pantalla de inicio. Tendrás que seguir los siguientes pasos para dejar de ver algunas de las promociones que aparecen: