Motorola acelera su futuro en 2026 con nuevos plegables, móviles premium y una IA cada vez más presente

En Lenovo Tech World 2026, Motorola ha desplegado una de sus propuestas más ambiciosas hasta la fecha. La compañía ha aprovechado el evento para mostrar nuevos dispositivos flagship, avances relevantes en inteligencia artificial y una expansión clara de su ecosistema, con el objetivo de ofrecer experiencias más coherentes entre móviles, accesorios y servicios.

Nuevos plegables y un salto claro en diseño

Uno de los anuncios más destacados ha sido el motorola razr fold, el primer plegable tipo fold de la marca. Hasta ahora, el apellido razr estaba ligado al formato concha, y este nuevo modelo supone un giro estratégico importante. Motorola apuesta por un dispositivo orientado tanto a la productividad como al entretenimiento, con una gran pantalla interna de 8,09 pulgadas y una externa de 6,56 pulgadas que permite usarlo cerrado como un smartphone tradicional. La integración de funciones de IA como Catch me up o Next Move busca facilitar el día a día, ayudando a resumir información y anticipar acciones habituales.

La fotografía también tiene un peso relevante en este razr fold. El sistema de triple cámara de 50 mpx, junto con la grabación en Dolby Vision y la estabilización avanzada, apunta claramente a un público exigente que quiere un plegable sin renuncias. La idea es clara, Motorola quiere competir en la gama más alta de este segmento, no solo por diseño, sino también por experiencia y versatilidad.

Otro de los grandes anuncios ha sido la llegada de motorola signature, una nueva familia de smartphones ultra-premium. Aquí la marca no solo habla de potencia o cámaras, sino también de compromiso a largo plazo, con hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad. A esto se suma un enfoque más exclusivo, con acabados cuidados, cuatro cámaras de 50 mpx, un diseño ultradelgado y servicios de asistencia personalizada que refuerzan la idea de “producto completo”, más allá del hardware.

La IA como eje del ecosistema Motorola

La inteligencia artificial ha sido uno de los ejes centrales del evento. Motorola y Lenovo han presentado Motorola Qira, una plataforma de IA unificada que agrupa bajo una misma interfaz soluciones como moto ai o Lenovo AI Now. El objetivo es mantener el contexto del usuario entre dispositivos y reducir la fricción al pasar de una app a otra, apoyándose además en alianzas con servicios como Microsoft 365, Copilot o Google para ofrecer una IA práctica y integrada.

Dentro de esta visión destaca también el Proyecto Maxwell, un concepto de asistente perceptivo con IA en formato wearable. Se trata de un dispositivo experimental, siempre accesible y sensible al contexto, capaz de escuchar, ver y ofrecer información útil en tiempo real sin necesidad de interactuar con el móvil. Aunque por ahora es solo una prueba de concepto, deja entrever cómo Motorola imagina el papel de la IA en la vida cotidiana.

El componente más emocional lo pone el motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition, una edición especial ligada a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mantiene la base de la gama razr, pero añade elementos de personalización, fondos exclusivos y detalles pensados para los aficionados al fútbol, reforzando la visibilidad de la marca en un evento global.

Por último, la marca ha ampliado su ecosistema moto things con nuevos accesorios como altavoces, relojes inteligentes, un lápiz óptico y localizadores. Todos ellos están diseñados para integrarse de forma natural con sus smartphones, reforzando una idea que atraviesa toda la presentación: el futuro de Motorola pasa por un ecosistema conectado donde diseño, inteligencia artificial y experiencia de usuario vayan de la mano.