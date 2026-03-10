Shazam llega a ChatGPT: así puedes descubrir qué canción está sonando sin salir del chat

La llegada de Shazam a ChatGPT marca un nuevo paso en la integración de servicios populares dentro del chatbot. A partir de ahora, los usuarios pueden identificar canciones directamente desde la conversación, sin necesidad de abrir otra aplicación o buscar manualmente la música que está sonando. Basta con escribir una instrucción sencilla y el sistema reconoce el tema en cuestión de segundos.

Identificar canciones sin salir del chat

La nueva función permite utilizar la tecnología de reconocimiento musical de Shazam directamente dentro de ChatGPT. El proceso es muy sencillo: solo hay que iniciar un mensaje con la palabra “Shazam” y añadir una pregunta como “¿qué canción está sonando?” o “¿qué tema es este?”.

Una vez activada la función, el sistema analiza el audio que está escuchando el usuario y devuelve el resultado en la misma conversación. De esta forma, la experiencia es mucho mejor que antes, ya que no es necesario cambiar de aplicación para descubrir el nombre de una canción.

Descubre música en segundos

La rapidez sigue siendo uno de los puntos fuertes de Shazam. La tecnología que durante años ha permitido identificar canciones en bares, cafeterías o programas de televisión ahora también funciona dentro de ChatGPT.

Cuando el sistema reconoce un tema musical, muestra información básica como el nombre de la canción, el artista y la portada del álbum. Además, el usuario puede escuchar un pequeño adelanto directamente desde el chat, algo que facilita comprobar rápidamente si se trata de la canción correcta.

Este sistema también abre la puerta a descubrir nueva música de forma más natural. Si escuchas una canción en una serie, en un vídeo o en la radio, puedes consultarlo directamente sin salir de la conversación.

No necesitas tener instalada la app de Shazam

Uno de los detalles más interesantes de esta integración es que no es imprescindible tener la aplicación de Shazam instalada en el teléfono. ChatGPT puede reconocer música utilizando la misma tecnología que ya emplea el servicio original.

Esto significa que cualquier persona que utilice el chatbot podrá identificar canciones de forma inmediata, incluso si nunca ha usado Shazam antes. La experiencia se vuelve así más accesible y universal, algo que encaja con la idea de convertir ChatGPT en un centro de herramientas digitales.

Sincroniza tus descubrimientos con tu biblioteca musical

Para quienes sí utilizan la app de Shazam en su móvil, la integración ofrece una ventaja adicional. Las canciones identificadas en ChatGPT pueden guardarse directamente en la biblioteca personal de Shazam.

De este modo, los usuarios pueden mantener todas sus canciones descubiertas en un mismo lugar. Más adelante, esas pistas también pueden sincronizarse con servicios de streaming compatibles, lo que facilita escucharlas completas en plataformas como Apple Music o Spotify.

Disponible en todo el mundo

La nueva app de Shazam para ChatGPT ya se encuentra disponible a nivel mundial. Funciona en cualquier lugar donde el chatbot esté activo, tanto en iOS como en Android y también en la versión web.

Esta integración refleja una tendencia cada vez más clara: los chatbots no solo sirven para responder preguntas o generar textos, sino que empiezan a convertirse en plataformas capaces de integrar múltiples servicios en una sola interfaz. En este caso, descubrir música se vuelve tan sencillo como escribir una pregunta en el chat.