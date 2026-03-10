Hasta la liga femenina retrata a Tebas: se dispara en audiencias tras ofrecerse en abierto por televisión

La Liga F ha dado un salto cuantitativo en su tramo final, gracias a las emisiones en abierto. Desde la jornada 19, la máxima categoría del fútbol femenino español se puede ver a través de RTVE y en las autonómicas, con hasta cuatro partidos por jornada y el crecimiento ha sido exponencial, según detalla la propia patronal. Una situación que vuelve a retratar la estrategia de Javier Tebas de poner precios inaccesibles a los contenidos de la Liga.

Según señala la propia Liga F, «después de tres jornadas con el nuevo modelo operativo y un total de 12 partidos emitidos en abierto, la competición ha reforzado de manera significativa su visibilidad y ha acelerado su crecimiento en espectadores». En un comunicado dan cifras del crecimiento de la competición y lo ejemplifican con el Granada–Barcelona celebrado el pasado 21 de febrero, en la que fue la última jornada liguera antes del parón internacional.

Ese choque entre las líderes de la competición y las andaluzas convocó frente a las pantallas a un total de 1,01 millones de espectadores, una cifra que se saca de la emisión en RTVE, TV3 y de las plataformas de DAZN y Movistar. Destacan desde el organismo que la audiencia media en abierto se cifró en 289.000 espectadores.

«El nuevo escenario audiovisual no sólo amplía la exposición de los clubes y futbolistas, sino que refuerza el proceso de expansión y consolidación de la competición, alineado con una hoja de ruta orientada a generar mayor impacto social, atraer nuevos públicos y avanzar hacia un modelo sostenible y en crecimiento continuo», añaden desde la Liga F.

Afirman en el comunicado que el objetivo es seguir incrementando los índices de audiencia gracias al fútbol en abierto: «Liga F mantiene su compromiso de seguir trabajando junto a los operadores audiovisuales para continuar impulsando la visibilidad, mejorar la experiencia de los espectadores y consolidar el fútbol femenino como una referencia cada vez más presente en los hogares españoles».

La Liga F crece con una estrategia contraria a la de Tebas

Esta estrategia contrasta con la de la Liga de Tebas y vuelve a señalar directamente al jefe de la patronal masculina, que opta por un fútbol en plataformas bajo un precio totalmente prohibitivo para el aficionado medio. Esa estrategia de la Liga está derivando en que cada vez más aficionados recurran a medios que retransmiten de forma ilegal la competición que dirige y que los derechos de televisión de su competición no se revaloricen al ritmo que lo hace su principal competidor.